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      Поранений виповз на дорогу: ексбранець Жемчугов розповів, як потрапив у полон

      - Читать новость на русском

      У березні 2014 року, рівно 6 років тому, почалась окупація Луганщини. Тоді чимало місцевих вийшли на захист свого регіону. Однак за це згодом багатьом довелось важко розплачуватись. Одним з таких людей був Герой України Володимир Жемчугов. Він пробув у полоні бойовиків рік і вирішив розповісти, як все відбувалось.

      Коли в Україні почалась війна, Володимир Жемчугов працював у Грузії. Приїхав додому в місто Хрустальний, що на Луганщині, вже на Великдень у 2014 році .

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      Він розповів, що у той час у місті було багато окупантів. Жемчугов вирішив, що прийшов час піднімати друзів на протест, аби вигнати проросійських найманців. Однак йому не вдалося це зробити.

      Моїх товаришів почали знаходити вбитими. Були одні і ті ж сценарії: зв'язані за спиною руки скотчем і прострелена голова,
      – розповів Герой України Володимир Жемчугов.

      Тоді чоловік став партизаном та понад рік проводив спецоперації на окупованих територіях. У вересні 2015 року, Жемчугов підірвався на розтяжці під Луганським аеропортом.

      "Поранений я виповз на дорогу, по якій вночі їхали російські військові і везли снаряди з Ростова на Луганськ. Вони мене підібрали, відвезли в лікарню у Луганську. Зрозуміли там, що я маю зв'язки з українською армією і так я потрапив у полон", – пояснив чоловік.

      Жемчугову ампутували обидві руки і він майже повністю втратив зір. У луганській лікарні під охороною він провів 8 місяців, після цього потрапив до в'язниці.

      Жемчугов
      Жемчугов з дружиною після повернення з полону / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

      За словами чоловіка, коли стало відомо про обмін, він до кінця не вірив у своє звільнення. Володимир Жемчугов повірив лише тоді, коли почув рідний голос дружини.

      Я сказала: "Йожик, привіт". Це було кодове наше, я його так називаю. Тоді він зрозумів, що він вже на волі, вже на нашому боці,
      – розповіла дружина Героя України Олена Жемчугова.

      77-річна матір експолоненого також до кінця не вірила у його звільнення. Син подзвонив їй, як тільки заїхав на контрольовану територію. "Я на свободі, мама. Все, я на свободі", – сказав він тоді.

      полонений
      Жемчугов телефонує мамі / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

      Про війну Жемчугов думає реалістично – допоки Росія не збанкрутує, території Україна не поверне. Однак додав, що надії втрачати не варто.

      "На окупованих територіях в Криму і на Донбасі дуже багато людей, які висловлюють інші думки, ніж бажає Росія. Вони за це страждають, їх саджають у тюрми, їх катують у Донецьку і Луганську. Таких людей все більше і більше", – зауважив Герой України.

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      4 березня
      Автор: Софія Трощук
      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Війна на Донбасі
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