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      Пориви вітру та потужний мороз: в Україні оголосили штормове попередження

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      Через сильний вітер в Україні оголосили штормове попередження
      Через сильний вітер в Україні оголосили штормове попередження / фото з відкритих джерел

      Протягом 29 – 30 листопада у східних та південних областях України очікується потужний вітер. Пориви сягатимуть 15 – 22 метрів за секунду.

      Про це інформують в Укргідрометцентрі.

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      Так, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму очікуються пориви вітру 17 – 22 метри за секунду.

      Попри потужний вітер температурні показники у цих регіонах будуть дещо вищими, аніж на решті території України.

      Зазначимо, що у західних та північних регіонах температура повітря значно знизиться. Вдень синоптики прогнозують там від -7 до -10 градусів, вночі ж стовпчики термометрів опустяться до -16 градусів.

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 Канал
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