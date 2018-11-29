Пориви вітру та потужний мороз: в Україні оголосили штормове попередження

Протягом 29 – 30 листопада у східних та південних областях України очікується потужний вітер. Пориви сягатимуть 15 – 22 метрів за секунду.

Про це інформують в Укргідрометцентрі.

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Так, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму очікуються пориви вітру 17 – 22 метри за секунду.

Попри потужний вітер температурні показники у цих регіонах будуть дещо вищими, аніж на решті території України.

Зазначимо, що у західних та північних регіонах температура повітря значно знизиться. Вдень синоптики прогнозують там від -7 до -10 градусів, вночі ж стовпчики термометрів опустяться до -16 градусів.