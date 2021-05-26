Найгучніше про Аксьонова кричать парламентські представники Петра Порошенка. Абсолютно справедливо, якщо проти Аксьонова проведуть потрібну перевірку, а його самого – покарають аж до позбавлення депутатських повноважень.

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Але намагання партіі "Європейська солідарність" піаритися на цій темі є повним абсурдом. Адже Аксьонов – це породження змови між Петром Порошенком і Рінатом Ахметовим.

Що відомо про Аксьонова

Аксьонов – уродженець Донецької області, з 2015 року був мером Добропілля. В цьому регіоні розташовані державі вугільні шахти об'єднання Добропіллявугілля, які в січні 2021 року компанія ДТЕК Ріната Ахметова повернула державі.

Компанія олігарха контролювала її з 2011 року, оренда була розрахована на 49 років. Але через 10 років з моменту отримання Ахметов вирішив достроково її повернути державі. Навіть після цього шахта лишилася в орбіті інтересів Ахметова.



Аксьонов мав зв'язок із Ахметовим / Фото "Радіо Свободи"

Новостворене підприємство очолив вугільний ексменеджер Ахметова Олександр Коваль. А збагаченням і збутом вугілля займаються структури донецького олігарха.

Ахметов мав наростити видобуток вугілля і перераховувати до держбюджету орендну плату, але згодом використання вугілля з Добропілля стало невигідним і він повернув підприємство назад державі, зберігши потрібних людей на посаді.

Зрозуміло, що для олігарха так само важливо було контролювти не грошові потоки, але і владу в регіоні. І його ставлеником став Аксьонов, а "смотрящою" за ним – Вікторія Гриб – депутатка нинішнього скликання парламенту з неформальної групи Ахметова. Водночас її з Добропіллям нічого не пов'язує, бо вона – депутатка від Щастя Луганстької області.

Докази проросійськості Аксьонова

У пресі неодноразово оприлюднювали докази, що Аксьонов бував у окупованому Криму та отримав там російськи паспорт.

До речі! На нього відкрили кримінальнке провадження, висунули підозру і навіть оголосили в розшук.

Далі – все за класикою української брудної політики: він начебто проходив лікування в Німеччині, у 2019 році повернувся в Україну, після чого його відсторонили від посади міського голови, але у 2020 році знову переобрався на цю посаду мера.

А ще через пів року, в березні 2021 року, Аксьонов переміг на одномандатному окрузі №50 і здобув путівку вже до Верховної Ради. Усі ці питання повинні отримати відповідь, але партія Порошенка "Європейська солідарність" не має жодного морального права грати тут в патріотизм.

Хоча декілька тижнів тому співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко закликала керівника Верховної Ради Дмитра Разумкова звернутися до Центральної виборчої комісії з тим, щоб та не допустила отримання мандата Аксьоновим.

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Породження змови між Порошенком і Ахметовим

А тепер про те, що Аксьонов – це породження змови між Петром Порошенком і Рінатом Ахметовим. Саме вони "кришували" Аксьонова як мера міста Добропілля.

А коли в міській раді з'явився депутат, який розкрив їхню змову і почав говорити про корупцію Аксьонова, то партія Порошенка провела з'їзд і відкликала цього депутата з міськради. Мовиться про Миколу Стрепоченка, який став ледь не єдиним депутатом на всю країну, якого позбавили повноважень на місцевому рівні.

Модерував цей процес нардеп і голова фракції "Європейської солідарності" у Верховній Раді, куратор Донецької області Артур Герасимов.



Герасимов співпрацював з терористом Безлером / Фото Liga.net

Той самий Герасимов, який співпрацював під час виборчої кампанії 2012 року з терористом Безлером на прізвисько "Бєс". Кажуть, що саме він особисто відповідав за безпеку Герасимова у Горловці.

Стрепоченко став мішенню для Герасимова

Але повернемося до Аксьонова. Останньою краплею для вигнання Стрепоченка стало якраз те, що саме він викрив наявність у Аксьонова російського громадянства.

Але неочікувана "нагорода" знайшла героя – замість підтримки в цій боротьбі, Стрепоченко став мішенню для Герасимова.

За часів Порошенко також Служба безпеки України завершила розслідування справи щодо Аксьонова. Але, як і в випадку з Віктором Медведчуком, тодішній президент вирішив покривати фігуранта справи замість його покарання.

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Можливо, таку домовленість досягнули в пакеті всеукраїнської змови з Ахметовим, наочним втіленням якої стала схема "Роттердам плюс+".

Типова співпраця для Порошенка

Така співпраця з прихильниками Януковича або проросійського вибору України є типовою для Порошенка. Він сам як засновник "Партії регіонів" не бачив жодних проблем піти працювати міністром економіки уряд Януковича-Азарова.

Інший приклад – це залучення як основного спікера Порошенка політтехнолога Тараса Березовця. Щоб не палити цінного агента, він залегендований під журналіста каналу Порошенка "Прямий".

Насправді Березовець в часи Януковича ослуговував одіозного регіонала Андрія Клюєва – останнього керівника адміністрації президента-диктатора.

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Варто послухати розмірковування Березовця в ефірі каналу "Еспресо", створеного кумом ще одного регіонала Володимира Сівковича Миколою Княжицьким.

Розмова відбулась за 2 тижні до втечі Януковича та кривавої розв'язки на Майдані. Березовець з пієтетом назвав Клюєва "Андрій Петрович" і сказав, що той залишається довіренною особою Януковича і вестиме його на другий термін як начальника виборчого штабу.

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Але потім сталася "Небесна сотня", і мріям Березовця про Клюєва як начальника штабу Януковича не судилося втілитися в життя. Втім він теж довго не сумував. Після втечі Клюєва в Москву Березовець вирішив не йти доріжкою свого начальника, а знайшов собі іншого клієнта – ним став Порошенко.

До речі! Сам Порошенко в часи роботи з Януковичем часто контактував саме з Андрієм Клюєвим.

Можливо, саме тому його брат Сергій Клюєв без проблем втік з України, коли парламент проголосував про зняття з нього депутатської недоторканності.

Окрім Березовця, ще одним оплотом Порошенка є відомий проросійський політик Олексій Гончаренко, який перефарбувався з метою ошукати виборців.

Фотографії та відео Гончаренка, який стоїть поруч з Януковичем, обвішаний георгіївськими стрічками, досі можна знайти в інтернеті. На своєму персональному сайті Гончаренко з гордістю писав, що першим рішенням у міськраді він домігся надання російській мові статусу робітника в одеській мерії.

Гончаренко виступив за російську мову: дивіться відео

А в інтерв'ю мені він прямо виступав за русифікацію Одеси та в подальшому всієї України. Цитую: "Вы фактически говорите о насильственной украинизации миллионов людей. Я хочу, чтобы мой ребенок учился на своем родном языке. Разве это ненормально?

Моя точка зрения, что русский язык должен быть вторым государственным. Считаю, что рано или поздно это произойдет. Хотел бы, чтобы это сделала "Партия регионов". Более того, я вас уверяю, что мы с вами это застанем, что приведет к тому, что жизнь в Украине успокоится", – сказал Гончаренко.

Саме під такими отруйними гаслами створювалася в Україні п'ята колона, яка своїми словами підготувала грунт для окупації нашої землі росіянами.

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Зараз ці Порошенки, Герасимови, Березовці та Гончаренки не при владі. Але саме такі абсолютно цинічні, безпринципні люди, які ще вчора прославляли Януковича, а сьогодні намагаються грати на нотках патріотизму, є головною ударною групою Порошенка, які разом намагаються вкотре обдурити українців.