Лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка викличуть до суду за позовом бізнесмена Ігоря Суркіса. Останній вимагає від Порошенка компенсувати щонайменше 140 мільйонів доларів за невиконані умови угоди про купівлю частки телеканалу "1+1".

Зокрема, Печерський райсуд Києва отримав від Мін'юсту доручення англійського суду вручити Порошенку відповідну судову повістку. Засідання суду у справі відбудеться 21 вересня, повідомляє Печерський райсуд Києва.

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У разі неявки до суду без повноважних причин особи, яку належним чином повідомлено про дату, час, та місце судового засідання, у якому мають бути вручені виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважаються врученими

– повідомили в суді.

Зазначимо, що в кінці серпня Високий суд Лондона скерував Порошенку документи за позовом Суркіса і шести британських компаній. Про це раніше повідомили в лондонському офісі глобальної юридичної фірми Reed Smith LLP, яка представляє інтереси позивачів.

Чому Суркіс судиться з Порошенком

Суркісу належать 24,6% власності телеканалу "1+1", які він порівну ділить з братом Григорієм.

На посаді президента Порошенко нібито запропонував купити в братів Суркісів майже 25% телеканалу. Ті погодилися, однак потім Порошенко начебто передумав. Зробив він це після того, як сторони уклали контракт про купівлю-продаж.

Згодом Суркіс та ще 6 британських офшорних компаній подали позов проти Порошенка до Високого суду Лондона.

У кінці серпня англійський суд надіслав Порошенку документи за цим позовом.

Суркіс вимагає компенсувати щонайменше 140 мільйонів доларів за невиконані умови угоди про купівлю частки телеканалу.

Сам Порошенко інформацію про позов не коментує. У пресслужбі його партії "Європейська солідарність" заявили, що жодної угоди з братами Суркісами про нібито придбання частки в телеканалі "1+1" Порошенко не укладав. Тим паче він нікому не давав відповідних доручень.

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Петра Порошенка викликають у суд за позовом Суркіса / Фото Печерський районний суд