Порошенка викликають до суду за позовом Суркіса: справа стосується 1+1
Лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка викличуть до суду за позовом бізнесмена Ігоря Суркіса. Останній вимагає від Порошенка компенсувати щонайменше 140 мільйонів доларів за невиконані умови угоди про купівлю частки телеканалу "1+1".
Зокрема, Печерський райсуд Києва отримав від Мін'юсту доручення англійського суду вручити Порошенку відповідну судову повістку. Засідання суду у справі відбудеться 21 вересня, повідомляє Печерський райсуд Києва.
Читайте також Проти Порошенка порушили 15 нових справ: у чому підозрюють п'ятого президента
У разі неявки до суду без повноважних причин особи, яку належним чином повідомлено про дату, час, та місце судового засідання, у якому мають бути вручені виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважаються врученими
– повідомили в суді.
Зазначимо, що в кінці серпня Високий суд Лондона скерував Порошенку документи за позовом Суркіса і шести британських компаній. Про це раніше повідомили в лондонському офісі глобальної юридичної фірми Reed Smith LLP, яка представляє інтереси позивачів.
Чому Суркіс судиться з Порошенком
- Суркісу належать 24,6% власності телеканалу "1+1", які він порівну ділить з братом Григорієм.
- На посаді президента Порошенко нібито запропонував купити в братів Суркісів майже 25% телеканалу. Ті погодилися, однак потім Порошенко начебто передумав. Зробив він це після того, як сторони уклали контракт про купівлю-продаж.
- Згодом Суркіс та ще 6 британських офшорних компаній подали позов проти Порошенка до Високого суду Лондона.
- У кінці серпня англійський суд надіслав Порошенку документи за цим позовом.
- Суркіс вимагає компенсувати щонайменше 140 мільйонів доларів за невиконані умови угоди про купівлю частки телеканалу.
- Сам Порошенко інформацію про позов не коментує. У пресслужбі його партії "Європейська солідарність" заявили, що жодної угоди з братами Суркісами про нібито придбання частки в телеканалі "1+1" Порошенко не укладав. Тим паче він нікому не давав відповідних доручень.
Читайте також Суркіси подали до суду на Фурсу через коментарі щодо "Приватбанку": деталі
Петра Порошенка викликають у суд за позовом Суркіса / Фото Печерський районний суд