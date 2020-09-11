Брати Ігор та Григорій Суркіси подали в суд позов про захист честі і гідності проти інвестиційного банкіра Сергія Фурси. Напередодні він публічно обговорював звіт компанії Kroll про виведення братами коштів з "Приватбанку" під час націоналізації.

Він пояснював, що є аналітичний документ, який свідчить, що Суркісам не належать 10 мільярдів, які вони вимагають повернути. В ефірі 24 каналу Сергій Фурса наголосив, що вважає цей позов дивним і не розуміє причини, адже він обговорював публічну інформацію.

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Інвестиційний банкір розповів, що Kroll – авторитетна детективна аудиторська агенція, яка займається різними злочинами, зокрема у фінансовій сфері. "Саме тому їх найняв національний банк, коли почали розгрібати авгієві стайні "Приватбанку" після націоналізації", – додав він.

Фахівці агенції знайшли всю необхідну інформацію. Однак відзначив важливу деталь – звіт є непублічним. З якихось причин національний банк вирішив його засекретити. Втім частину звіту все-таки "злили" в пресу.

Відтак це дозволяє Суркісам говорити, що та інформацію, яка була опублікована в ЗМІ, є неправдивою і означає наклеп на братів.

На своїй сторінці у фейсбуці Сергій Фурса написав, що нього вимагають публічно заявити, що звіту Kroll по Суркісам не існує, а сам інвестиційний банкір "поставив під загрозу честь та гідність їхнього прізвища", коли обговорював результати розслідування.

Також брати подали позов проти телеканалу "Прямий", в ефірі якого він аналізував цей звіт.

На його думку, цей позов – досить дивна ситуація. Тому що він просто обговорював публічну інформацію.

Це вже на межі боротьбі не тільки за фінансову грамотність, а й і за свободу слову. Якщо я просто обговорюю публічну інформацію, як я можу її спростувати, якщо не я її публікував. Це дуже дивно,

– прокоментував Сергій Фурса.

Інвестиційний банкір відзначив, що не розуміє – чому Суркіси це роблять і привертають увагу до історії, до якої начебто не мали цього робити.

За його словами, є чутки, що їм потрібно рішення суду в цій справі, аби використовувати в інших справах. Зокрема, коли знову в суді обговорюватимуть, чи потрібно їм повертати 10 мільярдів.

"Коли адвокати "Приватбанку" посилатимуться на Kroll, вони вказуватимуть суддям, що "найчесніший суд сказав, що ви не можете посилатися і це вигадки". Можливо, для цього це роблять", – зауважив він.

Справа Суркісів і "Приватбанку": що відомо

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "Приватбанку". Головував на засіданні скандальний суддя Павло Вовк.

Суть позову – депозити на 250 мільйонів доларів та відсотки, які за ці гроші набігли від 2016 року, а це ще приблизно 100 мільйонів доларів.

Цьому передувало те, що 2016 році НБУ визнав Суркісів "інсайдерами "Приватбанку" (тобто, співвласниками), тому депозити братів конвертували у капітал банку, а сам банк в результаті націоналізації став державним.

(тобто, співвласниками), тому депозити братів конвертували у капітал банку, а сам банк в результаті націоналізації став державним. 17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ , за яким родина Суркісів мала стосунок до "Приватбанку". Також суд скасував накази тимчасового адміністратора "Приватбанку", які стосувалися рахунків фізосіб.

, за яким родина Суркісів мала стосунок до "Приватбанку". Також суд скасував накази тимчасового адміністратора "Приватбанку", які стосувалися рахунків фізосіб. Зрештою родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи, подали 42 позови проти Національного банку України . Ці справи розглядають і розглядали як в українських, так і міжнародних судах.

Сергій Фурса прокоментував позов Суркісів проти нього: відео