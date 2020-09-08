Депутати подали законопроєкт, який унеможливлює стягнення з держави майже 10 мільярдів гривень на користь компаній, що належить братам Суркісам. Інвестиційний банкір зауважив, що не дуже вірить, чи депутати за це проголосують.

Він пригадав, що нардепи довго не могли прийняти "антиколомойський" проєкт. Відтак так буде і з цієї ініціативою. Про це Сергій Фурса розповів в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі.

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"Думаю, що це більш схоже на імітацію. Чесно кажучи, не вірю, що президент його підпише", – прокоментував він.

За його словами, в Україні потрібне системне рішення – це судова реформа. Вона є в меморандумі з МВФ, але влада не готова її приймати в такому вигляді.

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Сергій Фурса пояснив, що згідно зі звітом КРУ, це був кредит "Приватбанку", виданий Суркісам. Він був не повернутий. І вони поклали його на депозит в "Приватбанку". Причому ставки за депозитом були вищі, ніж ставки за кредитом. Що є банківською аномалією, адже зазвичай має бути навпаки.

Вони кажуть: "В нас був депозит у "Приватбанку", але нам його не повернули. Нас визнали пов'язаними особами. Ці гроші наші, віддайте їх нам",

– зауважив інвестиційний банкір.

Він додав, що позиція Суркісів дуже проста, але вона не витримує критики. Зокрема, у звіті КРУ (Державна аудиторська служба – 24 канал) вказано, де Суркіси взяли ці гроші, щоб покласти їх на депозит.

"На жаль, український суд не хоче копати глибше. І він каже: "Справді були депозити. Давайте ми потім будемо розбиратися, а зараз – віддайте гроші", – розповів Сергій Фурса.

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