Схоже на імітацію: Фурса прокоментував законопроєкт про неповернення Суркісам 10 мільярдів
Депутати подали законопроєкт, який унеможливлює стягнення з держави майже 10 мільярдів гривень на користь компаній, що належить братам Суркісам. Інвестиційний банкір зауважив, що не дуже вірить, чи депутати за це проголосують.
Він пригадав, що нардепи довго не могли прийняти "антиколомойський" проєкт. Відтак так буде і з цієї ініціативою. Про це Сергій Фурса розповів в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі.
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"Думаю, що це більш схоже на імітацію. Чесно кажучи, не вірю, що президент його підпише", – прокоментував він.
За його словами, в Україні потрібне системне рішення – це судова реформа. Вона є в меморандумі з МВФ, але влада не готова її приймати в такому вигляді.
Що відомо про 350 мільйонів доларів, які мають отримати Суркіси
Вони кажуть: "В нас був депозит у "Приватбанку", але нам його не повернули. Нас визнали пов'язаними особами. Ці гроші наші, віддайте їх нам",
– зауважив інвестиційний банкір.
Він додав, що позиція Суркісів дуже проста, але вона не витримує критики. Зокрема, у звіті КРУ (Державна аудиторська служба – 24 канал) вказано, де Суркіси взяли ці гроші, щоб покласти їх на депозит.
"На жаль, український суд не хоче копати глибше. І він каже: "Справді були депозити. Давайте ми потім будемо розбиратися, а зараз – віддайте гроші", – розповів Сергій Фурса.
Справа Суркісів і "Приватбанку": що відомо
- Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "Приватбанку". Головував на засіданні скандальний суддя Павло Вовк.
- Суть позову – депозити на 250 мільйонів доларів та відсотки, які за ці гроші набігли від 2016 року, а це ще приблизно 100 мільйонів доларів.
- Цьому передувало те, що 2016 році НБУ визнав Суркісів "інсайдерами "Приватбанку" (тобто, співвласниками), тому депозити братів конвертували у капітал банку, а сам банк в результаті націоналізації став державним.
- 17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ, за яким родина Суркісів мала стосунок до "Приватбанку". Також суд скасував накази тимчасового адміністратора "Приватбанку", які стосувалися рахунків фізосіб.
- Зрештою родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи, подали 42 позови проти Національного банку України. Ці справи розглядають і розглядали як в українських, так і міжнародних судах.