Але подібна увага, яка, очевидно, буде посилюватися, накладає і певну відповідальність, бо всі чекатимуть саме шоу.

До теми Порошенку натякнули, що краще не повертатися до України

Переплюнути Саакашвілі

Потім лише дуже лінивий або зовсім байдужий до хайпу "лідер думок" не захоче порівняти повернення... та хоча б і з поверненням Саакашвілі.

І тут мандрівний грузинський лідер, звісно, задрав планку дуже високо. Те, як його несли через кордон на руках, ще довго буде жити у пам'яті. Значить, треба щось не менш ефектне? Але що? Мабуть, саме міркуваннями у цьому напрямку і зайняті зараз "спеціальні люди".

Цікаво, що, повідомляючи про майбутнє "точне повернення" (із вказівкою місця та часу) у штабі партії Петра Олексійовича повідомили, що весь час до прибуття у Київ він присвятить "зустрічам у Брюсселі". Правда, повертатися буде все одно з Польщі. Не будемо гадати. Може, там сувеніри лишилися?

Брат-каратист

Звісно, що інформація про Брюссель – це не просто так, аби пояснити, що саме буде робити опозиційний лідер кілька днів. Це щось на кшталт того, як хлопці у дворі перед початком більш серйозного з'ясування стосунків розповідають один одному, який сильний каратист – брат учасника "діалогу".

Очевидно, сильний "брат-каратист" у Порошенка має бути у Брюсселі.

Цікаво, що сьогодні у відомому європейському виданні politico.eu вийшов матеріал, який, зокрема, торкається саме цих візитів, і там виражається неприховане невдоволення від втягування європейських інституцій в українську внутрішньополітичну боротьбу. Так що, брат-каратист поки реагує не дуже.

Але подивимося, як воно буде розвиватися далі. Очевидно, часу на підготовку у всіх було досить.

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