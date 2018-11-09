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      Порошенко хотів би вийти у другий тур з представником "Партії регіонів", – політолог

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      "Партія регіонів" 29 жовтня на своєму сайті заявила про поновлення роботи, почавши з повідомлення: "Сайт "Партії Регіонів", який майже чотири роки не працював, знову почав функціонувати".

      Технічну функцію партії у прямому ефірі 24 каналу пояснив політолог Кирило Сазонов.

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      Він вважає, що так звані "технічні кандидати" у політичній боротьбі відіграють дуже важливу роль – вони допомагають забрати голоси конкурентів. Внаслідок того у другий тур не зможе вийти основний противник. На його думку, технічна функція "Партії регіонів" – вийти у другий тур.

      Я не думаю, що це проект влади. Звичайно, Порошенко хотів би вийти у другий тур з представником "Партії регіонів". Це гарантована перемога. В неї переможе навіть котик,
      – сказав Сазонов.

      Щодо об'єднання Бойка та Рабіновіча в одну партію "ОБЗЖ" він зазначив, що це зроблено повністю під парламентські вибори.

      Вони дуже хочуть потрапити у другий тур, проте на місце президента ніхто з них не претендує. Фінансування новоствореної партії йде з Росії та буде прямопропорційне результатам на президентських виборах,
      – додав політолог.

      Нагадаємо, що 9 листопада у центрі Києва з'явилась реклама з символікою "Партії регіонів". Агітаційні білборди встановили на вулиці Малій Житомирській та Дмитрівській.

       

      Теги: Новини політики Новини України Партія регіонів Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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