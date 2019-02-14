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      Порошенко і надалі підвищуватиме тарифи, Тимошенко обґрунтовано знизить ціну на газ, – експерти

      360 Читать новость на русском
      Газ
      Газ / informator.news

      Перемога Порошенка означатиме чергове підвищення тарифів і повний колапс системи житлово-комунального господарства.

      Перемога Тимошенко призведе до економічно обґрунтованої ціни на газ і постачання українцям газу вітчизняного видобутку. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова Спілки власників житла, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

      Кучеренко нагадав, що вже сьогодні постановою уряду закладено збільшення ціни на газ з 1 травня 2019 р. на 15 %, з 1 січня наступного року – ще на 25 %.

      Україна вже входить у колапс. Українців заганяють у глибоку боргову яму і вихід з неї буде дуже і дуже важким. Перемога Порошенка – це однозначне збільшення тарифного навантаження, зростання ціни на газ, а отже і збільшення тарифів на тепло і гарячу воду,
      – наголосив голова Спілки власників житла.

      Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський заявив на прес-конференції, що тарифи для чинної влади перетворилися на інструмент пограбування населення. "Більша частина населення може опинитися в стані енергетичної бідності, коли людина вже змушена обирати – купити їжу чи тепло", – зауважив він.

      Експерти наголошують: країні терміново необхідна альтернатива сьогоднішній кабальній тарифній політиці влади. Таку альтернативу пропонує Юлія Тимошенко.

      "Модель Тимошенко – це економічно обґрунтована справедлива ціна на газ на рівні 3500 грн за тисячу кубометрів, це повний облік газу і тепла, це зробити платіжку абсолютно підйомною для переважної більшості населення", – наголосив Олексій Кучеренко.

      Експерти прорахували, що за моделлю, яку пропонує лідер "Батьківщини", 90% українців матимуть можливість спокійно оплачувати комуналку з власних доходів і не будуть змушені йти у кабалу субсидій.

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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Гроші Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 Канал
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