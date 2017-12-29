Порошенко ліквідував місцеві суди
Президент Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію місцевих і створення окружних судів в Україні в рамках другого етапу судової реформи.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Повідомляється, що це стосується як місцевих судів, так і судів апеляційної інстанції.
"Підписав укази про ліквідацію та створення місцевих судів в Україні та закликав юристів-науковців і адвокатів до активної участі в конкурсах на посади суддів", – йдеться в повідомленні.
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Порошенко підкреслив, що разом з підписаними указами він буде ініціювати законопроекти щодо забезпечення безперервності судового розгляджу справ у випадку переведення судді до нового суду.
"Сьогодні – це другий етап, який має на меті дві абсолютно чіткі позиції: ми маємо наблизити суди і правосуддя до людей. У нас не може бути більше районів без судів і судів без суддів", – наголосив Порошенко.
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