Порошенко матиме двосторонню зустріч з Трампом наступного тижня, – Клімкін

В рамках щорічного Світового економічного форуму у Давосі у Президента України Петра Порошенка запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Говорячи про найближчі зустрічі Порошенка, глава МЗС згадав, що український президент братиме участь в Економічному Форумі у Давосі і там матиме зустрічі з багатьма світовими лідерами, зокрема і з Дональдом Трампом.

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За словами Клімкіна, у Трампа і Порошенка запланована особиста зустріч на полях Форуму у Давосі.

Про що можна розмовляти в форматі спільної зустрічі? Ну, звичайно, вони будуть розмовляти як два президенти. Який сенс обговорювати питання і дуже чутливі питання в форматі якомусь дуже загальному,

– сказав міністр ввечері у п’ятницю в ефірі телеканалу "Інтер".

Всесвітній економічний форум триватиме у швейцарському Давосі з 23 по 26 січня.

Перша зустріч Президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом відбулась 20 червня 2017 року – на кілька тижнів раніше, ніж Трамп вперше особисто зустрівся з Путіним.



Наступна зустріч Трампа і Порошенка відбулась на полях Генеральної Асамблеї ООН у вересні минулого року.