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Порошенко підписав указ про спортивну реабілітацію воїнів АТО: що він передбачає

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко підписав указ про підтримку розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Про це він заявив під час церемонії нагородження фінального етапу українського відбору на "Ігри нескорених" у суботу в Києві.

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Я без будь-яких вагань підтримав ініціативу Вадима Свириденка – президентського уповноваженого з питань реабілітації учасників АТО про необхідність створення якісних умов спортивної реабілітації воїнів АТО,
– зазначив Порошенко.

Документ він підписав просто перед учасниками церемонії нагородження, які цьогоріч представлятимуть Україну на "Іграх нескорених" у канадському Сіднеї.

"Прямо тут зараз я підписую цей указ, і ми запускаємо нову систему державної політики реабілітації українських воїнів", – анонсував президент.

Він пояснив, що йдеться про забезпечення доступності занять спортом для осіб з інвалідністю, про розширення мережі спортзалів, надання протезів, ортезів для занять спорту, а також про залучення учасників бойових дій до спортивних змагань та інших заходів, в тому числі за участю держав – членів НАТО.

Що таке Ігри нескорених? Це міжнародні ігри в паралімпійському стилі. Змагання були спеціально засновані британським принцом Гаррі для ветеранів сучасних воєн. Ветерани українсько-російської війни були вперше представлені на них у 2017 році у Торонто і привезли з них 14 медалей.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Ігри нескорених АТО Законопроект Законодавство
Джерело: 24 Канал
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