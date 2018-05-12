Порошенко подписал указ о спортивной реабилитации воинов АТО: что он предусматривает

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о поддержке развития системы спортивной реабилитации участников боевых действий, которые принимали участие в АТО, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Об этом он заявил во время церемонии награждения финального этапа украинского отбора на "Игры непокоренных" в субботу в Киеве.

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Я без всяких колебаний поддержал инициативу Вадима Свириденко – президентского уполномоченного по вопросам реабилитации участников АТО о необходимости создания качественных условий спортивной реабилитации воинов АТО,

– отметил Порошенко.

Документ он подписал просто перед участниками церемонии награждения, которые в этом году будут представлять Украину на "Играх непокоренных" в канадском Сиднее.

"Прямо здесь сейчас я подписываю этот указ, и мы запускаем новую систему государственной политики реабилитации украинских воинов", – анонсировал президент.

Он пояснил, что речь идет об обеспечении доступности занятий спортом для лиц с инвалидностью, о расширении сети спортзалов, предоставлении протезов, ортезов для занятий спортом, а также о привлечении участников боевых действий к спортивным соревнованиям и других мероприятиям, в том числе с участием государств – членов НАТО.

Йдеться про забезпечення доступності занять спортом для осіб з інвалідністю, про розширення мережі спорзалів, надання протезів, ортезів для занять спорту. Також залучення учасників бойових дій до спортивних змагань та інших заходів, в тому числі за участю держав – членів НАТО — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 травня 2018 р.

Что такое Игры непокоренных? Это международные игры в паралимпийском стиле. Соревнования были специально учреждены британским принцем Гарри для ветеранов современных войн. Ветераны украинско-российской войны были впервые представлены на них в 2017 году в Торонто и привезли с них 14 медалей.