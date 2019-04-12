Порошенко підтвердив, що Максим Степанов був звільнений через чесні вибори

Президент Петро Порошенко заявив, що звільнив би губернатора Одеської області раніше, якби дізнався, що Максим Степанов переніс виплати соцдопомоги на період після виборів.

Про це він сказав під час дискусії зі Степановим в ефірі телеканалу "1+1".

"На жаль, я просто не знав, що пан Степанов відклав ці виплати. Якби знав, він був би звільнений раніше", – зізнався Порошенко.

Він підтвердив, що результати виборів в Одеській області його розчарували і рішення про звільнення Степанова було політичним.

При цьому Максим Степанов запевнив, що люди отримають соцдопомогу після 22 квітня. І її не можна буде розцінити як підкуп на користь якогось кандидата.

"Після того, як пішов вал людей, які почали писати заяви на допомогу, мною було прийнято рішення про те, що це не відповідає критеріям. Я вирішив призупинити виплати і продовжити їх видачу після 22 квітня. Люди отримають цю допомогу, але пізніше. Я вважаю, що чесний вибір країни, без підкупу, без адміністративного тиску, це набагато важливіше. І спокійно можна почекати 2 тижні", – підкреслив Максим Степанов.

Він додав, що навіть якщо і не отримував від президента прямих доручень по фальсифікації виборів, то все одно вважає такі соцпрограми спробою підкупу виборців.

До того ж, Максим Степанов зазначив, що ще в березні під час Ради регіонально розвитку Порошенко розповідав про економічні досягнення Одеської області. Тому нинішня риторика глави держави йому незрозуміла.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов назвав незаконними дії президента і указ про його відсторонення. Степанов пов'язував причину звільнення з чесно проведеними в області виборами. Через кілька днів процедура звільнення була дотримана, і він покинув посаду губернатора.