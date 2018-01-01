Порошенко розповів, що очікує від головування Болгарії у Раді ЄС

Президент України Петро Порошенко привітав Болгарію з початком першого в історії цієї держави головування в Раді Європейського Союзу та розповів про свої очікування у зв'язку із цим.

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

Читайте також: Складний рік для Європи: іспанське видання назвало головні проблеми для ЄС у 2018-му

"Очікую на прогрес у нашому амбітному порядку денному: поглибленні політичної асоціації та економічної інтеграції України з Євросоюзом, а також зміцненні підтримки ЄС у відновленні територіальної цілісності України", – зазначив Порошенко.

Зазначимо, з 1 січня Болгарія головуватиме в Раді Євросоюзу вперше після вступу в ЄС . Своїм головним завданням як головуючої країни Софія назвала підтримку безпечної, стабільної і солідарної Європи.