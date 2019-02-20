21:01
20 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Порошенко, Тимошенко та Парасюк: чи змінилися політики, які були на Майдані

      336 Читать новость на русском
      Порошенко, Тимошенко та Парасюк: чи змінилися політики, які були на Майдані
      Порошенко, Тимошенко та Парасюк: чи змінилися політики, які були на Майдані / Настоящее время

      20 лютого минають 5-ті роковини від дня розстрілів Героїв Небесної Сотні. Варто нагадати, що українські політики – Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Володимир Парасюк та інші – також були присутніми на Майдані.

      Як це було та чи змінилися політики – у прямому ефірі 24 каналу розповів нардеп Володимир Парасюк.

      Читайте також: Розстріли на Майдані: з’явилося відео з Порошенком біля поранених активістів

      Під час подій на Майдані тоді ще народний депутат Петро Порошенко забрався на бульдозер і закликав мітингувальників не брати штурмом Адміністрацію Президента, щоб ситуація не вийшла з-під контролю. Він розповів, що біля АП стояло близько 50 "тітушок", які можуть влаштувати провокації.

      Петро Порошенко на Майдані
      Петро Порошенко на Майдані

      22 лютого 2014 року Юлія Тимошенко, вийшовши на свободу, приїхала на Майдан та виступила з промовою перед учасниками протесту. Проте слова Тимошенко про те, що вона може виступити гарантом, викликало нарікання у всіх присутніх.

      Юлія Тимошенко також виступила на сцені Майдану
      Юлія Тимошенко також виступила на сцені Майдану

      А учасник Майдану Володимир Парасюк, який згодом став народним депутатом, 21 лютого 2014 року вийшов на сцену Євромайдану та поставив ультиматум – якщо політики до 10 години 22 лютого не виступлять з заявою, щоб Янукович йшов у відставку з посади президента, то вони підуть на штурм зі зброєю.

      Виступ Володимира Парасюка на Майдані: дивіться відео

      Парасюк пояснив різницю між собою та Порошенком з Тимошенком. "До подій на Майдані я ніколи не був в політиці. Я просто був людиною, яка хотіла змін в країні. Тоді я розумів, що це дорога в один кінець – ми їдемо в Київ і маємо повернутися з перемогою", – сказав він. І додав, що такі політики, як Тимошенко та Порошенко, не змінилися після Революції гідності.

      Якби ці люди такі змінилися, то і наша країна змінилася б. Політичний клас лише створив можливість новим людям потрапити у Верховну Раду та органи виконавчої влади. Тому політики запустили якийсь процес, але зараз варто не дати йому зупинитися, щоб влада не взяла реванш. Майдан дуже вдарив по владній системі, тепер питання в тому, чи вони її залатають чи все ж ця система розвалиться,
      – заявив Парасюк.

      Що відомо про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року? Під час розстрілів загинула понад сотня протестувальників, ще кілька тисяч зазнали поранень. Так, мирний протест на Майдані перейшов у гарячу стадію. Запланований мітинг під Верховною Радою перетворився на криваву бійню. Тоді загинули 23 активістів Майдану та 5 правоохоронців. Ще 500 людей отримали поранення. 19 лютого від куль снайперів у палаючому Будинку профспілок загинули 8 людей.

      blog_ava
      Масляна 2019 в Україні: дата, традиції і що не можна робити в свято
      сьогодні
      29249
      Теги: Новини України Петро Порошенко Євромайдан Жертви Володимир Парасюк Новини політики Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      сьогодні , 19:43 Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      466
      Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      сьогодні , 19:31 Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      Інна Жолобович 11513
      Пентагон і НАТО: кібервійна замість Афганістану?
      сьогодні , 19:01 Пентагон і НАТО: кібервійна замість Афганістану?
      Борис Немировський 217
      Будівельна амністія: легалізувати самобуд стало дешевше
      сьогодні , 18:01 Будівельна амністія: легалізувати самобуд стало дешевше
      Ірина Поліщук 1840
      Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики
      сьогодні , 17:30 Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики
      Артем Овдієнко 2442
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук