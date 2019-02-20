Порошенко, Тимошенко та Парасюк: чи змінилися політики, які були на Майдані

20 лютого минають 5-ті роковини від дня розстрілів Героїв Небесної Сотні. Варто нагадати, що українські політики – Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Володимир Парасюк та інші – також були присутніми на Майдані.

Як це було та чи змінилися політики – у прямому ефірі 24 каналу розповів нардеп Володимир Парасюк.

Читайте також: Розстріли на Майдані: з’явилося відео з Порошенком біля поранених активістів

Під час подій на Майдані тоді ще народний депутат Петро Порошенко забрався на бульдозер і закликав мітингувальників не брати штурмом Адміністрацію Президента, щоб ситуація не вийшла з-під контролю. Він розповів, що біля АП стояло близько 50 "тітушок", які можуть влаштувати провокації.



Петро Порошенко на Майдані

22 лютого 2014 року Юлія Тимошенко, вийшовши на свободу, приїхала на Майдан та виступила з промовою перед учасниками протесту. Проте слова Тимошенко про те, що вона може виступити гарантом, викликало нарікання у всіх присутніх.



Юлія Тимошенко також виступила на сцені Майдану

А учасник Майдану Володимир Парасюк, який згодом став народним депутатом, 21 лютого 2014 року вийшов на сцену Євромайдану та поставив ультиматум – якщо політики до 10 години 22 лютого не виступлять з заявою, щоб Янукович йшов у відставку з посади президента, то вони підуть на штурм зі зброєю.

Виступ Володимира Парасюка на Майдані: дивіться відео

Парасюк пояснив різницю між собою та Порошенком з Тимошенком. "До подій на Майдані я ніколи не був в політиці. Я просто був людиною, яка хотіла змін в країні. Тоді я розумів, що це дорога в один кінець – ми їдемо в Київ і маємо повернутися з перемогою", – сказав він. І додав, що такі політики, як Тимошенко та Порошенко, не змінилися після Революції гідності.

Якби ці люди такі змінилися, то і наша країна змінилася б. Політичний клас лише створив можливість новим людям потрапити у Верховну Раду та органи виконавчої влади. Тому політики запустили якийсь процес, але зараз варто не дати йому зупинитися, щоб влада не взяла реванш. Майдан дуже вдарив по владній системі, тепер питання в тому, чи вони її залатають чи все ж ця система розвалиться,

– заявив Парасюк.

Що відомо про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року? Під час розстрілів загинула понад сотня протестувальників, ще кілька тисяч зазнали поранень. Так, мирний протест на Майдані перейшов у гарячу стадію. Запланований мітинг під Верховною Радою перетворився на криваву бійню. Тоді загинули 23 активістів Майдану та 5 правоохоронців. Ще 500 людей отримали поранення. 19 лютого від куль снайперів у палаючому Будинку профспілок загинули 8 людей.