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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко відсторонив голову Одеської ОДА

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      Порошенко відсторонив голову Одеської ОДА
      Порошенко відсторонив голову Одеської ОДА / dumskaya.net

      Президент України Петро Порошенко відсторонив Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації.

      "Усунути Степанова Максима Володимировича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації", – йдеться в тексті указу №107/2019, датованого 6 квітня і оприлюдненого на сайті голови держави.

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      Тимчасово головою ОДА працюватиме перший заступник Сергій Паращенко, згідно з іншим указом Порошенка. До слова, раніше Паращенко представляв інтереси БПП в Одеській обласній раді.

      Що відомо про Максима Степанова?Степанов був призначений на посаду голови Одеської ОДА в січні 2017 року. Цьому передувала відставка 7 листопада 2016 року Міхеіла Саакашвілі. До цього він п'ять років працював директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

      Що відомо про Сергія Паращенка? У 2005 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю "правознавство". У 2010 році обраний депутатом Одеської облради по мажоритарному округу Арцизького району. У жовтні 2015 року обраний депутатом Одеської облради VII скликання. Керівник фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність". 11 березня 2019 року був призначений першим заступником голови Одеської ОДА.

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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Новини України Максим Степанов Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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