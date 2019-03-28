Порошенко їде до Львова: у місті паралізований рух і працює спецназ

Через візит до Львова Президента України Петра Порошенка місто перетворилось на один великий затор, а ще на вулицях чимало поліцейських авто. Окрім звичайних патрульних автівок, у центрі Львова зафіксовані мікроавтобуси Volkswagen Crafter, які використовує спецпідрозділ КОРД, а також військові вантажівки.

Серед бійців КОРДу є на тільки місцеві, а й спецпризначенці з інших областей, зокрема з Рівненщини. Про це 24 каналу повідомив один з правоохоронців.

У центрі Львова перекрили рух чотирьох тролейбусних маршрутів. Так, до центру зараз не їздять тролейбуси №2, №9, №12, №13.

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Щодо планів Порошенка, то 28 березня він має зустрітися з виборцями на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Зустріч запланована на 17:30.

Користувачі соціальних мереж публікують фото з вулиць Львова та скаржаться на проблеми з транспортом. Декого навіть лякає велика кількість правоохоронців у місті.

Дивіться відео зі Львова у день візиту Порошенка:



Затори у Львові//Фото: 24 канал