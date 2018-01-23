Порошенко зустрівся із Волкером: стало відомо, про що говорили сторони

У вівторок, 23 січня, спецпредставник США з питань України Курт Волкер і Президент України Петро Порошенко обговорили активізацію міжнародних зусиль щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

"Абсолютними пріоритетами є консолідація режиму стійкого і всеосяжного припинення вогню і виведення з України російських окупаційних військ", – наголошується у повідомленні.

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На зустрічі сторони висловили занепокоєння у зв'язку з відсутністю прогресу у виконанні Росією безпеки положень мінських домовленостей.

Також Порошенко і Волкер відзначили звільнення українських заручників у кінці минулого року. Сторони привернули увагу до схвалення закону України про реінтеграцію окупованих територій, як елемента загальної стратегії з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, відзначили пріоритетність мирного, політико-дипломатичного шляху врегулювання ситуації на Донбасі.