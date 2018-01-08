Портников назвав складові авторитарного режиму Кремля

Чинний російський авторитарний режим дуже нагадує радянський, але у ньому соціалізму як такого взагалі немає, як і є присутніми деякі речі, що взагалі не асоціюються із СРСР.

Таку думку висловив відомий український журналіст і публіцист Віталій Портников у своїй авторській колонці на "Радіо Свобода".

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"Виявилося, що авторитарний режим в Росії відновлюється без всякого соціалізму, просто зусиллями колишніх (і вічних) чекістів і їхніх союзників-підприємців, які зовсім не жадають жодної демократії. І виявилося, що гнана за комуністів церква, якій всі так співчували і в моральну роль якої після краху комунізму так вірили, може спокійно стати частиною нової-старої системи управління. І виявилося, що звільнена від партійної опіки російська творча інтелігенція буде точно так же улесливо заглядати в очі нової влади і очікувати від неї на похвалу, нагороду та гроші", – підкреслив він.

Водночас представник ЗМІ зауважив, що для агресії та брехні ніякий соціалізм взагалі не потрібен, а для політичних і для контролю над волевиявленням громадян не є обов'язковим.

На його переконання, може бути, по суті, такий же режим без будь-якої ідеології, але з приватною власністю.

"Але хіба справа тільки в Росії? Хіба не помічаємо ми, що відбувається в колишніх соціалістичних країнах, позбавлених і радянської опіки, і комуністичних партій? Хіба не спостерігаємо зачатки карикатурного авторитаризму в країнах Вишеградської групи, які ще нещодавно здавалися багатьом прикладом реформ? Саме в цих країнах керівна і спрямовуюча роль комуністичної партії потроху змінюється керівною і спрямовуючою роллю партійного вождя, "начальника" або "регента", – додає Портников.