Україна має прориватися у простір пропаганди Кремля, – Портников

На міжнародній арені Кремль позиціонує себе борцем за свободу слова, проте в самі Росії існує справжня "залізна завіса", через яку не може проникнути те, що є невигідним чинній російській владі, особливо перед президентськими виборами 2018 року. Однак, Україна має шанси подолати ворожу пропаганду.

Таку думку висловив відомий журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, передає ресурс "Крим. Реалії".

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"На міжнародній арені Кремль виступає в ролі завзятого захисника чужої свободи слова та "русского мира". Але коли справа доходить до інформаційного простору самої Росії, виявляється, що за витканою в путінські роки справжньою "залізною завісою" не може проникнути ніщо, що могло б навіть не зруйнувати брехню, а поставити її під сумнів". – підкреслює експерт.

За його словами, йдеться не лише про телевізор, "зачищений" від альтернативної думки й перетворений у змагання з собачого гавкоту , а й про інтернет із забороненими чесними сайтами тв навіть про екрани кінотеатрів.

"Зрозуміло, що для російської пропаганди найголовніше – не допустити сумнівів, не дозволити людям задуматися. Особливо перед президентськими виборами 2018 року, які повинні стати черговою демонстрацією всенародної підтримки Володимира Путіна", – зауважив політичний оглядач.

Відтак, він робить висновок, що так буде, поки російський режим продовжить контроль над інформаційним простором своєї країни.

"А Україна в цей простір має прориватися: фільмами, книгами, ефіром на окупованих територіях. І, звичайно, боротьбою з чужою пропагандою і на цих територіях, і на вільній території країни. Якщо дати широку дорогу брехні – в той час, як сама брехня безсоромно блокує будь-які прояви правди – то можна тільки програти", – констатує Портников.