15:42
16 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Запальна кавказька кров. Дно російського кінематографу
Вєсті Кремля
23:22, 15 грудня
Вєсті.UA. Великомучениця Неля Штепа. Нелегка доля кума Путіна в Україні
Вєсті.UA
19:59, 15 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. ЛАЗ: автобус-рекордсмен
Згадати все
23:53, 14 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна має прориватися у простір пропаганди Кремля, – Портников

14:32, сьогодні 484 Читать новость на русском
Віталій Портников
Віталій Портников / Соцмережі

На міжнародній арені Кремль позиціонує себе борцем за свободу слова, проте в самі Росії існує справжня "залізна завіса", через яку не може проникнути те, що є невигідним чинній російській владі, особливо перед президентськими виборами 2018 року. Однак, Україна має шанси подолати ворожу пропаганду.

Таку думку висловив відомий журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, передає ресурс "Крим. Реалії".

Читайте також: Геть і з України, – Портников емоційно прокоментував відсторонення Росії від ОІ

"На міжнародній арені Кремль виступає в ролі завзятого захисника чужої свободи слова та "русского мира". Але коли справа доходить до інформаційного простору самої Росії, виявляється, що за витканою в путінські роки справжньою "залізною завісою" не може проникнути ніщо, що могло б навіть не зруйнувати брехню, а поставити її під сумнів". – підкреслює експерт.

За його словами, йдеться не лише про телевізор, "зачищений" від альтернативної думки й перетворений у змагання з собачого гавкоту , а й про інтернет із забороненими чесними сайтами тв навіть про екрани кінотеатрів.

"Зрозуміло, що для російської пропаганди найголовніше – не допустити сумнівів, не дозволити людям задуматися. Особливо перед президентськими виборами 2018 року, які повинні стати черговою демонстрацією всенародної підтримки Володимира Путіна", – зауважив політичний оглядач.

Відтак, він робить висновок, що так буде, поки російський режим продовжить контроль над інформаційним простором своєї країни.

"А Україна в цей простір має прориватися: фільмами, книгами, ефіром на окупованих територіях. І, звичайно, боротьбою з чужою пропагандою і на цих територіях, і на вільній території країни. Якщо дати широку дорогу брехні – в той час, як сама брехня безсоромно блокує будь-які прояви правди – то можна тільки програти", – констатує Портников.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
5 грудня, 20:02 Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
Настя Сукач 2586
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Україна зазнала втрат на фронті: стало відоме ім'я загиблого воїна
 11 грудня , 18:30
Не дожив до дня народження: підлітка вбило струмом в Одесі, коли той намагався врятувати кошеня
29 жовтня , 09:58
Павло Клімкін зустрінеться з генсеком ООН
 14 грудня , 15:04
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук