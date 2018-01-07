Портников висловив неочікуване припущення, чому в Україні не встановився авторитарний режим

Відомий український журналіст і публіцист Віталій Портников вважає, що встановленню класичного авторитарного режиму в Україні заважає тотальна корупція.

Таку думку він висловив у своїй авторській колонці на "Радіо Свобода".

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"На всьому просторі Центральної та Східної Європи єдиними країнами, в яких можна розраховувати на альтернативну зміну влади, залишаються Румунія і Україна, щоправда їх засуджують на Заході за зайву корупцію!" – підкреслив він.

На його переконання, саме ця тотальна корупція, яка передбачає конкуренцію інтересів і можливостей, і не дозволяє встановити в цих країнах класичний східноєвропейський авторитарний режим.

Водночас Портников додає, що авторитарний режим неодмінно восторжествує в цих країнах після успіху антикорупціонерів.