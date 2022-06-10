Як повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, подробиць інциденту поки немає.
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Донецьку вдень 10 червня пролунав вибух. Сталося це біля офісу голови так званої адміністрації Донецької області Дениса Пушиліна.
Джерело:телеграм-канал Андрющенко Time
Як повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, подробиць інциденту поки немає.
Важливо Російська армія обстріляла школу в Бахмуті: є поранені