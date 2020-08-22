У Каховському водосховищі на Запоріжжі активно рятують раків від браконьєрів, які порушують заборону на вилов. В цей період у раків линька, наразі вони є повільними і вразливими.

Щодня із сіток порушників витягають сотні раків, яких відправляють назад у воду. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Інспектори Запорізького рибоохоронного патруля увесь день шукали сітки на дні водосховища. Їх знаходять за допомогою власноруч зробленого пристрою, який чіпляється до так званих раколовок на дні. Пастки для членистоногих зв'язані у гірлянди довжиною в десятки метрів, шансів оминути які немає.

Коли рибінспектори знаходять сітку для вилову – починається клопітка робота, адже кожного рака потрібно обережно виплутати з неї. Важливо не пошкодити клешні й ніжки та відпустити його назад у воду.

Довідка. Зазвичай раки живуть до 20 років, однак варварські знаряддя браконьєрів здатні вкоротити їм віку.

За 1 день роботи інспектори рятують понад 100 членистоногих.

Головний держінспектор рибоохоронного патруля Павло Шлея розповів, що із заборонених знарядь вилучили приблизно 500 раків. Їх випустили у природне середовище існування, а саме в Каховське водосховище.

У чому полягає загроза

З такими масштабами вилову браконьєри можуть серйозно зашкодити поголів'ю раків у водоймі, що спричинить проблеми у її флорі та фауні.

Раки – це так званий санітар водосховищ. У зимовий період, коли відбувається явище задухи, вони дуже добре справляються з надлишковою органікою знищуючи загиблих риб на дні водоймищ, –

наголосив головний спеціаліст-іхтіолог рибоохоронного патруля Максим Бронзюк.

Рейди задля порятунку раків триватимуть до кінця заборони їхнього вилову – до 15 вересня.