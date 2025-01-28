Вночі проти 28 січня Росія знову вдарила по Харкову. Про це пише 24 Канал із посиланням на Харківську ОВА.

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Що відомо про атаку

У Новобаварському районі внаслідок удару БПЛА типу "Шахед" пошкоджена газова труба, пʼять авто. Також там виникла пожежа. На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

У Київському районі міста впали уламки.

Поблизу Харкова внаслідок падіння безпілотного літального апарата зруйновано приватний будинок та гараж.

Пошкоджено 4 приватні будинки, які розташовані поруч. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи,

– мовиться в повідомленні.

У Чугуївському районі знищено будинок. Росія не припиняє рити українські території вогнем. Зокрема, часто під ударом опиняються прифронтові міста.

Раніше російські війська атакували Чернігів дронами-камікадзе "Шахед", зруйнувавши частково два приватні будинки.