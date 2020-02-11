Зношені чи пошкоджені долари: як, де і за яким курсом міняти

Старенькі, обмальовані долари можна хіба що викинути, адже вони перестали бути грошима як такими, – така думка побутує серед деяких українців. Мовляв, це іноземна валюта, якщо вона трохи "зіпсувалась", її ніхто не захоче обмінювати на нормальну.

Що потрібно робити з пошкодженою валютою, – журналістка 24 каналу дізналась у Національного банку України.

Така потрібна інвалюта

Хоч розрахунки в Україні й повинні проводитись в національній валюті, проте багатьом доволі часто доводиться користуватись доларами чи євро. Захист від інфляції, подорожі за кордон, купівля дорогих речей – у всіх цих випадках потрібна іноземна валюта. Часто в руки людей потрапляють старенькі, зношені або й пошкоджені купюри. Хтось вважає, що такими грошима неможливо розрахуватись тому банально їх викидає або віддає гратись дітям.

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Проте в Нацбанку роз'яснюють, що згідно з відповідним положенням, банки, небанківські фінансові установи приймають банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів нацбанків іноземних держав.

Старенькі й трохи пошматовані купюри треба міняти, а не викидати / Фото 24 каналу

Банки приймають іноземну валюту, яка має такі ознаки зношення:

локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) або втрата папером жорсткості;

відбитки штампів чи печаток, написи, включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 міліметрів квадратних;

плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 міліметрів кожна;

надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 міліметрів кожний;

отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 міліметр кожний.

Доля "змучених" банкнот

Водночас, в пресслужбі Нацбанку додають, що банкноти іноземних держав, які значно зносились в процесі обігу або мають значні пошкодження, приймаються у касах банків на інкасо (обмін на незношені банкноти) на умовах, що визначаються банком разом із банком-кореспондентом.

Рішення про відповідність банкнот встановленим банком-емітентом зразкам та про ступінь зношеності банкнот іноземної валюти приймає працівник каси банку, що проводить валютно-обмінні операції,

– роз'ясняють в пресслужбі НБУ.

В НБУ звертають увагу на умови обміну банкнот іноземної валюти з ознаками зношення, вони визначаються, зокрема, договором банку з іноземним банком-кореспондентом і можуть відрізнятись у різних банках.

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Прийняті на інкасо банкноти надсилаються до іноземного банку-кореспондента для здійснення обміну на нові банкноти. Комісійну винагороду за здійснення таких операцій банки стягують згідно із встановленими ними тарифами.

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За відповідною інструкцією, банк має право установлювати строки виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти іноземних держав. Йдеться про відшкодування безпосередньо після приймання банкнот від клієнта або після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента.

Нацбанк не встановлюює терміни обміну банкнот, прийнятих на інкасо. Інформація щодо виведення з обігу грошових знаків розміщується на офіційній сторінці центрального банку країни-емітента цієї валюти.

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Приміром, банкноти з серйозними ушкодженнями і значними ознаками зношеності Укрексімбанк приймає тільки за процедурою інкасо для подальшої передачі до країни походження, де вони будуть обмінені на придатні до обігу. Приймають такі банкноти лише у центральному відділенні Укрексімбанку.

Комісійна винагорода за приймання на інкасо банкнот іноземних держав сплачується фізичною особою у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановлений Нацбанком України на день здійснення операції. За прийняття на інкасо зношених, пошкоджених банкнот людина має заплатити 20% комісії від суми банкноти, крім того ще ПДВ. Водночас, на обмін візьмуть мінімум 100 доларів чи євро. Менші суми обмінювати ніхто не буде.

В Ощадбанку теж радять звернутись до центрального відділення банку в місті перебування. Комісія за проведення такої операції складе 20% і береться вона в гривнях. На інкасо приймається валюта в еквіваленті від 300 гривень.

Справжні банкноти чи ні?

Трапляється, що люди плутають і коли бачать старі гроші, то думають, що то підробки. Насправді, якщо людина засумнівалась щодо справжності валюти, вона може звернутись до будь-якого банку задля того аби підозрілу купюру оформити для проведення дослідження Національним банком України.

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Для цього потрібно заповнити заяву, на підставі якої оформляється довідка про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження.

Дослідження іноземних банкнот, які підозрюють у несправжності, здійснюється безкоштовно, протягом п’яти робочих днів, починаючи з наступного дня після їх отримання експертами Національного банку України.

Іноземні купюри, які за результатами дослідження визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення та пошкодження, Нацбанк повертає банку (філії, відділенню), який має повернути їх пред’явникам або за їх бажанням прийняти для здійснення касових операцій.

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Якщо людина сама виявить у своєму гаманці іноземну фальшивку, вона має негайно повідомити про це в поліцію та написати відповідну заяву. В ній необхідно описати обставини, суми, а бажано й контакти людей, від яких були отримані фальшивки. В поліції зведуть справу, проведуть спеціальні експертизи і розслідування. Якщо гроші за результатами перевірки виявляться справжніми, клієнту подзвонять з банку або поліцейської дільниці і віддадуть банкноти на руки або зарахують на рахунок. Якщо гроші виявляться фальшивими, є можливість стягнути збитки з того, від кого ці гроші отримані, але зробити це можливо буде тільки на етапі судового процесу.