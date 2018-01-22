Посіпака Путіна захопився жіночим образом господаря Кремля

Колишня довірена особа президента Росії Володимира Путіна та депутат Держдуми РФ п'ятого скликання Сергій Марков відзначився неоднозначними думками щодо господаря Кремля у жіночому образі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook і виклав відповідне фото.

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"Путін у жіночому образі. Прикольно. Дуже впізнавано. І красиво. Може, і тому Путіна так жінки в Росії люблять, що в нього і яскраво виражена мужність, і десь глибоко жіночність як можливість?" – зауважив політик.

До слова зараз Марков є першим заступником голови комісії з розвитку громадської дипломатії та підтримки співвітчизників за кордоном Громадської палати РФ.