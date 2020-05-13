Послаблення карантину в Києві: що досі залишається під забороною

З 11 травня в Київській області почали послаблювати карантинні обмеження. Попри це є моменти, які досі залишаються під забороною. Про що саме йдеться – читайте далі.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської облдержадміністрації Василь Володін під час онлайн-брифінгу пригадав, що насамперед необхідно дотримуватись соціальної дистанції у півтора метра. Про це повідомляє 24 канал.

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Окрім цього, він наголосив, що перебувати у громадських місцях можна виключно у масках.

Що досі залишається під забороною

Переміщуватись групою понад 2-ві особи, окрім супроводу дітей до 14 років. Діти не можуть перебувати без супроводу у громадських місцях.

Перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу.

Навчання у всіх закладах освіти.

Масові заходи, які не стосуються забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні. Виняток – спецтранспорт;

Відключення електричної енергії та газу споживачам, у разі заборгованості.

Відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту тощо.

Самовільно залишати місця ізоляції.

Як Україна буде виходити з карантину

Кабінет Міністрів України продовжив карантинтинні обмеження до 22 травня, однак, з 11 травня дозволив його послабити.

Загалом уряд розробив 5 етапів виходу з карантину. У перший етап зняли значну частину обмежень, що стосуються представників малого і середнього бізнесу.



Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу