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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Послаблення карантину в Києві: що досі залишається під забороною

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Карантин у Києві
Карантин у Києві / Getty images

З 11 травня в Київській області почали послаблювати карантинні обмеження. Попри це є моменти, які досі залишаються під забороною. Про що саме йдеться – читайте далі.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської облдержадміністрації Василь Володін під час онлайн-брифінгу пригадав, що насамперед необхідно дотримуватись соціальної дистанції у півтора метра. Про це повідомляє 24 канал.

До слова Коронавірус в Києві: кількість хворих по районах

Окрім цього, він наголосив, що перебувати у громадських місцях можна виключно у масках.

Що досі залишається під забороною

  • Переміщуватись групою понад 2-ві особи, окрім супроводу дітей до 14 років. Діти не можуть перебувати без супроводу у громадських місцях.
  • Перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу.
  • Навчання у всіх закладах освіти. 
  • Масові заходи, які не стосуються забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
  • Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні. Виняток – спецтранспорт;
  • Відключення електричної енергії та газу споживачам, у разі заборгованості.
  • Відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту тощо.
  • Самовільно залишати місця ізоляції.

Як Україна буде виходити з карантину

Кабінет Міністрів України продовжив карантинтинні обмеження до 22 травня, однак, з 11 травня дозволив його послабити. 

Загалом уряд розробив 5 етапів виходу з карантину. У перший етап зняли значну частину обмежень, що стосуються представників малого і середнього бізнесу.

Як Україна буде виходити з карантину
Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Юлія Гілей
Теги: Новини України Новини Києва Коронавірус COVID-19 КМДА Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
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