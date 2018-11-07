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      Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии

      Грані правди 126 Читать новость на русском

      Каждый год 4 ноября в России на марш выходят националисты. Быть правым в России – дело неблагодарное, потому что страна никогда национальным государством не была. Её самоощущение всегда было имперским и наднациональным. Поэтому с националистами все тоже было непросто.

      Весь "нелиберальный" лагерь в России в своем отношении к Украине делился на три группы. Самыми жесткими и непримиримыми стали имперцы. Те, кто отрицал "украинцев" как являние, считая их "испорченными русскими". Те, кто призывал Украину завоевать и перевоспитать.

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      Во втором лагере оказались "советские". Те, кто рассуждал о том, что Украина – братская страна, которая заблудилась и обманулась. И что задача Москвы – помочь Украине снова стать "белоруссией", которая понятна, подконтрольна и беспроблемна. Они даже были готовы сохранять осколки национального, если это самое национальное не выходит за пределы шароварщины и вареников.

      В третий лагерь ушли те, кто готов был признать, что Украина – потеряна, но при этом считал ее чем-то вроде чемодана с вещами, в котором есть "русское" и "нерусское". И что Украину можно и нужно отпустить, забрав перед этим из ее тела то, что ей исторически не принадлежит.

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      Ирония в том, что до Крыма многие адепты этих трех групп были вполне себе оппозиционны к Кремлю. С властью их примирила только аннексия полуострова и вторжение на Донбасс. В тот самый момент, когда либералы упрекали Владимира Путина в том, что он излишне Путин, националисты сокрушались, что он недостаточно Путин.

      Аудитория националистических сайтов собирала деньги на боевиков и самостоятельно пополняла их ряды. Писала восторженные тексты про "новороссию" и пророчила реванш. Крым и Донбасс стали точкой объединения шовинизма любого разлива: в одном идеологическом окопе оказались имперцы, сталинисты, националисты и антизападники.

      Но государственному "змею-горынычу" не нужна внесистемность. Ему не нужны искренние союзники. Особенно, если они при этом претендуют хоть на какую-то, пусть даже символическую независимость образа мыслей. И в этом смысле разница между штатным кремлевским пропагандистом и идейным русским националистом в том, что первый вписан в официальную вертикаль и служит ее глашатаем. Он безыдеен до стерильности и готов быть публичным адвокатом любых колебаний власти.

      осударственному
      Государственному "змею-горынычу" не нужны искренние союзники

      В тот момент, когда Кремль устал от своих попутчиков, он запретил сайты русских националистов. Не помогла лояльность четырехлетней давности: оказалось, что "посткрымский консенсус" должен быть не по поводу самого полуострова, а по поводу власти вообще. И если ты решил порефлексировать – то тебя вычеркивают из списка.

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      И это еще одно подтверждение: у Москвы нет идеологии, кроме лояльности. Послушание и подчинение. Искренность вредна и наказуема.

      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Війна на Донбасі Російська пропаганда Відеоблоги Грані правди Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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