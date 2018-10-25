18:36
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Програми Грані правди
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Все шаги РПЦ в отношение Украины – это калька решений Кремля в 2014 году

      Грані правди 695 Читать новость на русском

      Забавно следить за тем, как РПЦ повторяет все ошибки Кремля пятилетней давности. Официальная Москва ведь тоже считала Украину своей канонической территорией, которая не может претендовать ни на что, кроме как быть частью империи. Все попытки общения с западом воспринимались как геополитическая ересь, которую нужно пресекать.

      При этом сама Москва до недавнего времени не пыталась отгородиться от Европы. И ее главная претензия к Киеву была именно в том, что Украина пыталась разговаривать с западом в обход Кремля.

      Читайте також:  "Мы – окруженная крепость": как в Крыму правят подростковое насилие и расстрелы людей

      И точно так же церковная российская вертикаль воспринимает Украину как свою каноническую территорию, которая не имеет право на вольнодумство и независимость. И Чистый переулок точно так же убежден, что любая коммуникация Киева с мировым православием должна идти при его непосредственном посредничестве.


      Владимир Путин и Патриарх Кирилл

      В ответ на Майдан, Кремль решил отмобилизовать украинских граждан с просоветскими настроениями, которые теперь на оккупированном Донбассе живут в рукотворном Сомали. А теперь и священники РПЦ раз за разом грозят отмобилизовать свою паству в Украине для защиты "святынь" и "канонов".

      Более того. Российский церковный запрет на паломничество на Афон до боли напоминает антисанкции. Те самые, которые Кремль вводил на продукцию стран, поддержавших ограничительные меры в отношении РФ. Стратегия Москвы состояла в том, чтобы наказать запад финансово – лишив их рынка сбыта. Так ведь и поездки состоятельных российских верующих на Афон приносили расположенным там монастырям немалые деньги. Что, по большому счету, уравнивает логику обоих шагов.

      Самое забавное, что последствия в обоих случаях тоже будут одинаковыми.

      Кремлевская реакция на Майдан привела к выдавливанию Украины из "русского мира". Вторжение и эскалация привели к переформатированию украинского общественного мнения.

      Читайте також:  Реформа силовых структур – вопрос выживания для Украины

      Мобилизация просоветски настроенных граждан привела к их маргинализации. Запустила десоветизацию и символическое обособление. А антисанкции, в итоге, ударили лишь по самим россиянам, которые вместо европейских продуктов вынуждены покупать отечественные аналоги. Которые дороже и ниже качеством.

      РПЦ реагирует на вызовы так, будто она официальный государственный департамент по делам религий. Все ее шаги – это лишь калька с того, что предпринимал Кремль в 2014 году. Даже ее самоизоляция мало чем отличается от того тупика, в который загнала себя Москва четыре с половиной года назад. Причем, светские и церковные российские власти были вовсе не обречены на этот сценарий. 


      Патриарх Кирилл

      Потому что вплоть до вторжения Украина не пыталась уйти на запад ценой разрыва с Россией. Более того – она пыталась балансировать на двух стульях до последнего. Даже после Майдана Кремль мог договориться с Киевом: осудить расстрелы протестующих, попытаться сохранить весь тот гигантский слой формальных и неформальных связей, привязывавших Украину к России.

      Запад бы этому процессу лишь аплодировал – потому что это избавило бы его от необходимости принимать трудные решения. И большой вопрос, как бы в подобном случае сложилась судьба Украины после второго Майдана. Возможно, точно так же, как после первого.

      Так ведь и РПЦ могла отреагировать на церковный кризис совершенно иначе. Она могла бы его попросту не допустить – если бы еще десять лет назад прислушалась к предыдущему предстоятелю УПЦ МП Владимиру Сабодану и дала бы украинской церкви национальное звучание. Да и сейчас вполне могла бы избежать самоизоляции – если бы вместо того, чтобы отрицать неизбежное, отпустила УПЦ МП в процесс создания украинской поместной церкви. И еще большой вопрос, кто бы стал предстоятелем этой церкви, если бы в ее создании массово принимали участие миряне и клирики, ориентирующиеся на Москву.

      Читайте також:  "Все тот же голый король": падение завесы российской пропаганды

      Но нет. РПЦ – как до этого Кремль – стала заложницей собственной оптики. В которой компромисс – это поражение. В которой Украина по степени самостоятельности должна напоминать любой из российских регионов. Российские церковные власти вслед за официальными властями просто решили сломать реальность об колено. А в итоге сломали колено.

      Ни любви, ни тоски, ни жалости.

      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини Росії УПЦ КП Томос Релігія РПЦ Відеоблоги Грані правди
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 25 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
       20 березня , 16:00
      Что ждет Россию после Путина: неожиданный прогноз
       20 вересня 2017 , 23:00
      Имперские аппетиты России, или Как Москва съедает независимые государства
       13 лютого , 16:01
      Путин по Фрейду: как российская власть оправдывается, обвиняя в зверствах других
       13 лютого , 11:01
      Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
       5 червня , 18:00
      Как Украина защищает свои интересы
       13 жовтня 2017 , 19:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук