Посол Франції попрощалася з українцями чудовою українською: зворушливе відео

Ізабель Дюмон повідомила про завершення своєї каденції на чолі французької дипломатичної місії в Україні – після чотирьох років плідної праці. І з цього приводу записала надзвичайно зворушливе відеозвернення до українців.

"Дорогі друзі, прийшов час для мене сказати всім вам: "До побачення". Такими словами почала своє звернення Ізабель Дюмон, яке вона опублікувала у Twitter.

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"Після майже чотирьох років в Україні, які промайнули дуже швидко, позаяк були надзвичайно насичені роботою, враженнями, відкриттями, зустрічами. Повірте, для мене це були незабутні роки", – сказала Дюмон.

Вона зізналася, зо хоч і залишає Україну, але та "назавжди залишиться зі мною ось тут і ось тут" – і доклала руку до голови й серця.



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"Я їду, сповнена оптимізму щодо майбутнього України, попри всі труднощі, яких ще чимало на її шляху. Цю впевненість надає мені щире прагнення до змін, яке неодноразово демонстрували українці своїм волевиявленням, динамізмом, креативністю української молоді, працьовитістю і духовністю, які завжди були властиві українському народу", – додала посол Франції.

Дюмон побажала Україні під проводом нової команди президента Зеленського згуртуватися у роботі по досягненню миру і "подоланню проблем, які стримують ваш поступ до кращого майбутнього, якого ви заслуговуєте повною мірою".

А Європа загалом і Франція зокрема будуть поруч, щоб надавати допомогу і підтримку.

У травні 2019 року також завершила свою майже трирічну каденцію в Україні Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович.