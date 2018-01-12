Посол США в Панамі подав у відставку через неполіткоректні вислови Трампа

Дональд Трамп спровокував новий гучний політичний скандал, коли на закритій нараді з питань імміграції назвав ряд країн Африки "брудними дірками".

Про це пише Reuters. Посол Сполучених Штатів Америки (США) в Панамі Джон Філі вирішив подати прохання про відставку, заявивши, що не може виконувати свої обов'язки перед Америкою при адміністрації Трампа.

У Держдепартаменті тим часом уже підтвердили відставку дипломата "з особистих причин". Згідно з інформацією видання, саме нещодавнє висловлювання Трампа переконало посла піти з державної служби.

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У своїй присязі я обіцяв вірно служити президенту та його адміністрації, без політики, навіть якщо не згоден з окремими рішеннями влади. Мене навчали, що в разі неможливості це робити, краще з честю звільнитися,

– підкреслив Філі.