Азербайджанських дипломатів образило звернення нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви до християн. На своїй сторінці у фейсбук політик закликав їх допомогти вірменським "братам і сестрам у Христі" у конфлікті з Азербайджаном.

Відповідний лист надійшов до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова від посольства Азербайджану.

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Спершу дипломати "з почуттям глибокого визнання" відзначили заяву Володимира Зеленського, який розповідав, що протягом останніх років Україна та Азербайджан налагодили тісні відносини на геополітичному та економічному рівнях. Як вказано у дописі, тоді президент запевнив, що Україна підтримуватиме їх. Однак пізніше він стверджував, що під час вірмено-азербайджанського конфлікту Україна не надаватиме військової підтримки жодній зі сторін.

Довідка. Конфлікт за Нагірний Карабах між країнами триває не одне десятиліття. Ескалація конфлікту відбулась наприкінці вересня 2020 року, коли поновились військові дії. Обидві сторони повідомляють про загиблих, як серед військових, так і цивільних. Міжнародна спільнота закликала країни припинити військові дії.

Після цього представники посольства обурились заявою Киви, який закликав православних християн "приєднатися до тисячолітнього протистояння християнського і мусульманського світів" та надати Вірменії допомогу у цій справі.

Вважаємо, що такі "гучні висловлювання" Іллі Киви виправдовують його людиноненависницьке ставлення до людей різної віри, які проживають в мирі й злагоді в багатонаціональній і багатоконфесійній Україні,

– зазначено у дописі.

Дипломати заявили, що такі заклики народного депутата суперечать партнерству України та Азербайджану. Також подібні заяви можуть викликати обурення, як серед населення Туреччини й Азербайджану, так і серед української й світової громадськості. У посольстві заявили, що такі заклики є провокативними, адже суперечать Стратегії національної безпеки України.