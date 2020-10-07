Вірменія назвала свою умову для перемир'я: яку саме
Глава уряду Вірменії Нікол Пашинян вважає, що перемир'я у конфлікті за Нагірний Карабах можливе, якщо свою участь у протистоянні припинить Туреччина. Наразі Анкара, впевнений вірменський прем'єр-міністр, робить спроби відновити Османську імперію.
Туреччина надіслала бойовиків, – Пашинян
За інформацією прем'єр-міністра, Туреччина вже надіслала до Нагірного Карабаху 1,5 – 2 тисячі бойовиків з Сирії. Про це інформує пресслужба Пашиняна.
До теми Війна у Нагірному Карабасі: що відбувається зараз
В якості умови припинення вогню Вірменія наполягає на тому, щоб Туреччина припинила своє втручання, знищила або нейтралізувала найманців і терористів,
– мовиться у заяві пресслужби.
Раніше Пашинян вже зазначив, що у Єревані готові йти на поступки лише у випадку, якщо у Баку теж робитимуть рівнозначні кроки.
Головне про протистояння між Азербайджаном та Вірменією
- Конфлікт за Нагірний Карабах між країнами триває не одне десятиліття.
- Ескалація конфлікту відбулась наприкінці вересня 2020 року, коли поновились військові дії.
- Обидві сторони повідомляють про загиблих, як серед військових, так і цивільних.
- Міжнародна спільнота закликала сторони припинити військові дії.
- Слід зазначити, що на підтримку Азербайджану виступила Туреччина, давнім союзником Вірменії є Росія.