Вірменія готова до поступок у війні, але взаємних
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність іти на поступки для врегулювання конфлікту довкола Нагірного Карабаху. Втім вони мають бути двосторонніми й рівнозначними.
Про готовність до взаємних поступок для врегулювання конфлікту Нікол Пашинян заявив в інтерв'ю агентству AFP.
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Конфлікт потрібно врегулювати на основі взаємних поступок. Нагірний Карабах і Вірменія готові до поступок, якщо на співмірні поступки готовий Азербайджан,
– заявив прем'єр Вірменії.
Згодом його прессекретарка Мане Геворкян наголосила на тому, аби фразу не виривали з контексту. Пашинян сказав лише те, що він сказав – до поступок Вірменія готова, але лише до тих, які будуть рівнозначні поступкам Азербайджану.
Що варто знати про конфлікт Азербайджану й Вірменії:
- Йому вже понад сто років, а багато поколінь в обох державах виросли з ненавистю один до одного. Тож ніхто не готовий поступатися й в обох країнах багато людей, які готові добровільно їхати на війну.
- Наприклад, після липневого загострення в Баку сколихнули масові протести. Учасники вимагали продовжувати бойові дії до звільнення Нагірного Карабаху й заявляли про готовність іти воювати зі зброєю в руках.
- У такій ситуації поступки однієї зі сторін будуть політичним самогубством для представників влади. Тож кожна зі сторін готова йти до кінця, що неодноразово проявлялося в регулярних загостреннях конфлікту.