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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Посольство США закликає розслідувати підпал табору ромів під Львовом

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Посольство США закликає розслідувати підпал табору ромів під Львовом
Посольство США закликає розслідувати підпал табору ромів під Львовом / Фото з відкритих джерел

Посольство Сполучених Штатів Америки закликає правоохоронців розслідувати підпал ромського табору, який стався 9 травня на Львівщині.

Про це повідомляє прес-служба посольства у Twitter.

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В Україні ніхто не повинен жити в страху через те, ким він є. Ми закликаємо правоохоронців розслідувати нещодавні напади на ромів,
– йдеться у повідомленні.

Зокрема, прес-служба посольства зазначає, що справедливість і толерантність стосовно меншин є ключовими у новій Україні. 

Нагадаємо, подібний інцидент трапився вдруге за останній час, коли в Україні спалили табір ромів. Жителі табору переконують, що їх попереджали про напад. Крім того, зловмисники погрожують нападом і на інші ромські поселення в цьому районі під Львовом.

Теги: Новини України Поліція Новини США Новини Львова Роми
Джерело: 24 Канал
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