Посольство США закликає розслідувати підпал табору ромів під Львовом

Посольство Сполучених Штатів Америки закликає правоохоронців розслідувати підпал ромського табору, який стався 9 травня на Львівщині.

Про це повідомляє прес-служба посольства у Twitter.

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В Україні ніхто не повинен жити в страху через те, ким він є. Ми закликаємо правоохоронців розслідувати нещодавні напади на ромів,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, прес-служба посольства зазначає, що справедливість і толерантність стосовно меншин є ключовими у новій Україні.

В Україні ніхто не повинен жити в страху через те, ким він є. Ми закликаємо правоохоронців розслідувати нещодавні напади на ромів. Справедливість і толерантність по відношеню до меншин є ключовими в новій Україні.

https://t.co/1V9ZYdCXdJ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 12, 2018

Нагадаємо, подібний інцидент трапився вдруге за останній час, коли в Україні спалили табір ромів. Жителі табору переконують, що їх попереджали про напад. Крім того, зловмисники погрожують нападом і на інші ромські поселення в цьому районі під Львовом.