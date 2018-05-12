Посольство США закликає розслідувати підпал табору ромів під Львовом
Посольство Сполучених Штатів Америки закликає правоохоронців розслідувати підпал ромського табору, який стався 9 травня на Львівщині.
Про це повідомляє прес-служба посольства у Twitter.
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В Україні ніхто не повинен жити в страху через те, ким він є. Ми закликаємо правоохоронців розслідувати нещодавні напади на ромів,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, прес-служба посольства зазначає, що справедливість і толерантність стосовно меншин є ключовими у новій Україні.
Нагадаємо, подібний інцидент трапився вдруге за останній час, коли в Україні спалили табір ромів. Жителі табору переконують, що їх попереджали про напад. Крім того, зловмисники погрожують нападом і на інші ромські поселення в цьому районі під Львовом.