Постанову про звільнення з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова, яку зареєстрували у Раді, підтримали більшість фракцій. Очільника МОЗ звинувачують у некомпетентності та недбальстві.

Зокрема нардепи вважають, що міністр не зміг ефективно протистояти COVID-19 та зірвав закупівлі необхідних ліків для важкохворих. Детальніше про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла Ольга Стефанишина, яка входить до комітету Ради з питань здоров'я нації.

Детальніше У Раді зареєстрували постанову про відставку Степанова: звинувачують у недбальстві

Вона наголосила, що постанову підтримали 96 нардепів від фракцій "Голос", "Слуга народу", "Європейська солідарність", а також депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра". Оскільки всі бачать, що зараз відбувається в українській медицині.

Закупівля захисних костюмів для медиків

Стефанишина звернула увагу на скандальну закупівлю костюмів захисту для лікарів, яка обійшлася МОЗ вдвічі дорожче, ніж за ринковою ціною.

"Степанов персонально за це відповідатиме. Ці костюми ще й їхали 1,5 – 2 місяці до наших лікарів. За цей час вони інфікувалися коронавірусом, багато хто помер, на жаль", – додала депутатка.

Чому виник скандал через костюми захисту? Депутатка фракції "Голос" Олександра Устінова розповіла, що МОЗ закупило одноразові костюми для лікарів на 40% дорожче, ніж пропонував український виробник. Економія могла скласти 13,7 мільйона гривень.



Втім, у МОЗ вважають, що ті костюми, які замовили вони, принципово іншої якості. Разом з тим, після закупівлі, їх доставка затягнулась.



Закупівлі МОЗ на 2020 рік

Стефанишина наголосила, що закупівлі ліків, вакцин та медичних виборів на 2020 рік так і не почалися – попри те, що вже липень. Мовиться про ліки для онкохворих, хворих на гепатит, туберкульоз, ВІЛ-інфекцію, гемофілію, рідкісні захворювання.

За словами депутатка, серед хворих, яким необхідні ці ліки, є багато дітей. Мільйони українців сьогодні залежать від роботи МОЗ. Якщо закупівлі досі не почалися, а Степанов свідомо блокує процес, то ще мінімум пів року ліки не зможуть потрапити у лікарні.

"Адже тендери ще потрібно провести, а вони навіть не розпочалися. Треба виготовити ліки, а це займає певний час, кілька місяців. Для вакцин – взагалі два роки", – пояснила вона.

НСЗУ під загрозою

Нардепка зауважила, що Національна служба здоров'я, яка розпоряджається фактично всім бюджетом в медицині, а це майже 100 мільярдів гривень, сьогодні – під загрозою. У червні Степанов намагався поставити туди свою людину, непрозоро та без конкурсу.

Проте йому це не вдалося. І ми дізналися, що міністр хоче просто звільнити в.о голови НСЗУ Оксану Мовчан та її заступницю. А це означає, що фактично вся медицина під загрозою,

– застерегла Стефанишина.

Й підкреслила: відсутність керівництва в такому органі означає, що не зможуть бути проводені жодні проплати, а НСЗУ щодня оплачує послуги лікарням. Відповідно лікарі залишаться без зарплат, а пацієнти – без медичних послуг.

Цікаво Новим очільником МОЗ став Максим Степанов: що про нього відомо

Депутатка додала, що люди, яких хотів звільнити Степанов, навіть не були про це попереджені. На її думку, це означає, що в нього просто немає плану, що він веде підривну діяльність у системі охорони здоров'я України.

"Ми не могли на це дивитися, тому зареєстрували постанову. Будемо наполягати, щоб її розглянув профільний комітет з питань здоров'я нації, а вже у вересні підтримав парламент. Будемо очікувати, що більшість депутатів її підтримає", – зазначила вона.