Черговий ворожий обстріл Харкова стався зранку 21 липня. Станом на 12 годину поранень зазнала 21 людина, а 2 – загинули. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зверніть увагу У Зеленського відреагували на цинічний удар російських окупантів по Харкову
"Ранковий терор"
Олег Синєгубов назвав чергову атаку росіян "ранковим терором". Окупанти навмисно цілили в житловий район міста.
Постраждали виключно цивільні люди, і виключно мирна інфраструктура: авто, торговельні павільйони, житловий будинок, де на 1 поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт,
– мовиться в повідомленні.
Перші фото наслідків ранкового обстрілу Харкова / Олег Синєгубов та ДСНС
Зараз на місці трагедії працюють 14 бригад екстреної медичної допомоги. А правоохоронці тим часом фіксують усі злочини окупантів проти населення.
Відомо, що російські загарбники обстріляли житловий район майже у центрі Харкова. Вони атакували його з реактивних систем залпового вогню.
росія, до слова, не вперше атакує цивільних у Харкові. 20 липня окупанти вбили літнє подружжя та 13-річного хлопця.
Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті станом на ранок 21 липня: відео