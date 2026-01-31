Чи прийде в Україну потепління у лютому: що кажуть синоптики

Наразі в Україні очікується тенденція до зниження температур в перші дні місяця. Утім, протягом місяця синоптики передбачають показники вищі за кліматичну норму.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи буде потепління?

Наталія Птуха повідомила, що за попередніми даними, морози в Україні триватимуть щонайменше до 4 лютого включно, але з 5 лютого можлива перебудова синоптичних процесів, і синоптики уточнюватимуть ці дані.

Утім, наразі передумов для підвищення температури немає.

Прогноз, який ми закладаємо у свої плани, це найближчі 5 діб, а в нас поки якраз таки очікується тенденція до зниження температур в перші дні місяця,

– розповіла вона.

Загалом температура повітря цього місяця, як очікується буде у межах норми, а подекуди перевищуватиме норму на 1,5 градуса, попри те, що початок лютого супроводжуватиметься значними морозами на території України.

Якою буде погода?