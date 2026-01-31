Чи прийде в Україну потепління у лютому: що кажуть синоптики
- В Україні очікується похолодання в перші дні лютого, після 4 лютого уточнюватимуть дані щодо температур.
- Протягом місяця температура може перевищувати кліматичну норму на 1,5 градуса, попри початкові морози.
Наразі в Україні очікується тенденція до зниження температур в перші дні місяця. Утім, протягом місяця синоптики передбачають показники вищі за кліматичну норму.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Чи буде потепління?
Наталія Птуха повідомила, що за попередніми даними, морози в Україні триватимуть щонайменше до 4 лютого включно, але з 5 лютого можлива перебудова синоптичних процесів, і синоптики уточнюватимуть ці дані.
Утім, наразі передумов для підвищення температури немає.
Прогноз, який ми закладаємо у свої плани, це найближчі 5 діб, а в нас поки якраз таки очікується тенденція до зниження температур в перші дні місяця,
– розповіла вона.
Загалом температура повітря цього місяця, як очікується буде у межах норми, а подекуди перевищуватиме норму на 1,5 градуса, попри те, що початок лютого супроводжуватиметься значними морозами на території України.
Якою буде погода?
Раніше також попереджали, що протягом найближчих діб погода в Україні буде різноманітною. Тимчасове потепління закінчиться, і вже незабаром холод вдарить із новою силою через надходження до нас антициклону.
Попри морози, у південній та східній частинах у нічний час температура повітря може становити в межах від 8 до 14 градусів морозу, вдень вона буде дещо вищою та коливатися в діапазоні від 2 до 8 градусів морозу.