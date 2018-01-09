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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Потепління на час Олімпіади: з представників КНДР можуть тимчасово зняти санкції

11:37, сьогодні 140 Читать новость на русском
На час Олімпіади-2018 з представників КНДР можуть зняти санкції
На час Олімпіади-2018 з представників КНДР можуть зняти санкції / Getty images

На час проведення Зимових Олімпійських ігор у південнокорейському Пхенчхані з представників КНДР можуть зняти особисті санкції.

Про це повідомили у МЗС Південної Кореї.

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На відповідне рішення у Сеулі можуть піти на час проведення Олімпіади-2018, щоб дозволити чиновникам з Північної Кореї разом з делегацією своєї країни взяти участь в Олімпійських іграх.

Щоправда, рішення про призупинення персональних санкцій проти чиновників з КНДР Південна Корея ще планує обговорити зі США та іншими країнами.

8 січня у демілітаризованій зоні між двома Кореями вперше за тривалий період відбулись переговори між представниками КНДР та Південної Кореї на достатньо високому рівні.

У Пхеньяні після цих переговорів заявили, що розраховують відправити своїх спортсменів для участі в Олімпіаді-2018, що з 9 до 25 лютого відбуватиметься у південнокорейському Пхенчхані.

До слова, напередодні Євросоюз розширив санкції проти Північної Кореї.

Теги: Новини політики КНДР Південна Корея Санкції Олімпіада-2018
Джерело: 24 Канал
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