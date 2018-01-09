Євросоюз розширив санкції проти КНДР

Рада Європейського Союзу розширила санкції проти КНДР. Розширення санкцій схвалене у рамках виконання резолюції Ради безпеки ООН від 22 грудня 2017 року.

Загалом під санкції потрапили 16 осіб та одна організація – Міністерство народних збройних сил. Зроблено це було "у відповідь на діяльність з розробки ядерної зброї та розробки балістичних ракет з явним нехтуванням попередніх резолюцій Ради Безпеки ООН", йдеться в повідомленні Ради ЄС.

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Загалом після цього рішення під санкціями ЄС перебуває 79 громадян КНДР та 54 суб’єкти, визначених ООН. Крім того, 41 особа та 10 установ визначені ЄС автономно. Особам та організаціям, які потрапили під санкції, обмежили пересування, а їх активи заморозили.

Окрім того, в ЄС планують запровадити й інші санкції, які введені ООН, а також запровадити автономні обмежувальні заходи проти КНДР, доповнюючи і посилюючи санкції ООН.