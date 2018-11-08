20:01
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Розпил путінських вундервафлів. Марш православних авіаторів
      Вєсті Кремля
      22:05, 7 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, сьогодні
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Злой Одессит

      Украинский "Шершень" укусил оборонку России

      1527
      Украинские "Шершни" будут защищать турецкие танки
      Украинские "Шершни" будут защищать турецкие танки / Wikimedia

      Информационная кампания России по дискредитации украинских комплексов активной защиты провалилась.

      Из Турции пришла отличная новость, а именно: там начат процесс производства и оснащения танков M60T Sabra комплексом активной защиты Pulat AKS. Казалось бы, причем здесь Украина? А при том, что Pulat AKS – лицензионная копия украинских комплексов активной защиты (КАЗ) "Шершень", он же "Заслон-Л".

      О том, что в этом году должно начаться производств КАЗ "Шершень" в интересах турецких заказчиков, было известно еще весной этого года, о чем я писал в статье "Украинские "Шершни" для турецких "Сабель". Что же, теперь украинские "Шершни", уже не "для", а в полном смысле "на" турецких "Саблях".

      Читайте также: Иностранные государства передали Украине вооружение, — Порошенко

      И, хотелось бы сейчас уделить внимание не банальному описыванию технических характеристик украинских КАЗ, в век поисковых технологий каждый желающий может и самостоятельно за пару секунд о них узнать, а ряд тематических информационных площадок под эту новость их обязательно уложат, а отметить два момента.

      Во-первых, это экспортную составляющую "Шершня", который после дебюта в Польше, где его устанавливали на легкие танки LC-08 "Anders" и БТР "Rosomak", заинтересовал Турцию. Причем, замечу, Турция – это не страна из разряда заботящихся о комплектации своих войск, но не воюющая, а потому делающая это лишь для галочки.

      Вооруженные силы Турции регулярно участвуют в боевых действиях, и именно фактор противостояния противнику с большим количеством ручных противотанковых гранатометов (РПГ) вынудил командование заняться вопросом повышения защиты своих танков, причем тщательно и со всей ответственностью.

      Во-вторых, КАЗ "Заслон-Л" как и любая новинка украинского ВПК столкнулся с серьезным "черным пиаром" со стороны России. И не мудрено, ведь украинская КАЗ стала прямым конкурентом для российских КАЗ "Арена", которые могут похвастаться на сегодня разве что продажей базовой комплектации Южной Корее по баснословной цене в 300 тысяч долларов.

      Да и сама украинская КАЗ выглядит более привлекательной в отличие от российской системы, ведь у нее и вес меньше, количество секторов и боевых элементов определяется по желанию клиента, более высокая скрытность и возможность установки на легкобронированные машины, и возможность снижения пробиваемости бронебойных подкалиберных снарядов.

      А потому, как минимум два фактора радуют – экспортный успех КАЗ "Заслон-Л" ("Шершень") и провал информационной компании России по дискредитации наших комплексов. Тем более на таком плацдарме как Турция. Причем, успех на турецком рынке может открыть ворота для наших "Шершней" и на другие площадки, где подобные комплексы не будут не лишними.

      Например, тот же Азербайджан, с его впечатляющим парком танков и боевих бронемашин, но в значительной степени оборудованном динамической защитой первого поколения.

      Читайте также: Тука спрогнозировал, сколько еще продлится война на Донбассе

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини Росії Публікації Війна на Донбасі Новини Туреччини Зброя
      Джерело: Злой Одессит
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 20:01 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Спектакль "Burning Doors" про Сенцова вперше показали в Україні: що треба знати
      сьогодні , 19:08 Спектакль "Burning Doors" про Сенцова вперше показали в Україні: що треба знати
      Катерина Петренко
      Украинский "Шершень" укусил оборонку России
      сьогодні , 19:01 Украинский "Шершень" укусил оборонку России
      Злой Одессит
      Паризький вікенд Трампа і Путіна: про що говоритимуть президенти і чи згадають Україну
      сьогодні , 18:12 Паризький вікенд Трампа і Путіна: про що говоритимуть президенти і чи згадають Україну
      Інна Жолобович
      Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      сьогодні , 17:00 Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      Соломія Соломка
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук