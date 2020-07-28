Потрійна ДТП біля Дубини на Львівщині: у лікарні померла 16-річна дівчинка
27 липня на Львівщині біля села Дубина (Бродівський район) на трасі Київ – Чоп сталася потрійна ДТП. Згодом стало відомим, що у лікарні померла 16-річна дівчинка. За життя її батька та сестри зараз борються медики.
Що відомо про загиблу та потерпілих у потрійній ДТП на Львівщині
Дівчинка, що померла у лікарні є донькою водія Lexus. Його машина зіткнулася з "Нивою" та вантажівкою Renault. Сама ж дівчинка перебувала на пасажирському сидінні, передає Zaxid.net.
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Також поряд із 48-річним чоловіком була ще одна його донька – 13 років. Зараз обидвоє перебувають у реанімації з важкими черепно-мозковими травмами. Їх до Бродівської лікарні доправили у важкому стані та без свідомості.
За життя чоловіка та підлітка продовжують боротися лікарі. Для їхнього порятунку викликали нейрохірургів зі Львова. У Бродівській райлікарні додають, що стан чоловіка та дівчинки не дозволяє їх кудись транспортувати. Лікування потерпілих у ДТП районні лікарі узгоджують з обласними спеціалістами.
Напередодні старшу дівчину прооперували, після операції через годину вона померла. Стан її був украй важким – важка черепно-мозкова травма. Другу дівчину теж прооперував нейрохірург. Зараз вона – теж у важкому стані, як і водій: йому дреновано обидві плевральні порожнини. У нього також діагностували переломи ребер,
– розповів керівник Бродівської центральної райлікарні Іван Бец.
Відомо, що водій Lexus – громадянин Франції, який проживає у Києві. Попередньо, саме він під час спричнив цю ДТП під час обгону двох вантажівок.
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Головне про потрійну на Львівщині
- Потрійна ДТП за участю автомобілів Lexus, ВАЗ-2121 "Нива" та вантажівки Renault сталася 27 липня приблизно в обід у селі Дубина Бродівського району.
- Унаслідок удару Lexus, у якому їхала сім'я, розірвало на шматки та відкинуло на узбіччя, а "Нива" перекинулася на дах.
- Третя пасажирка Lexus – мама дітей, постраждала найменше. Вона перебуває у травматології.
- Щодо причин аварії, то попередньо водій Lexus, уникаючи зіткнення із зустрічним автомобілем, прийняв праворуч на свою смугу. Але там зіткнувся з "Нивою". Після цього Lexus відкинуло на смугу зустрічного руху, і тут сталося зіткнення з фурою Renault Magnum.
- Водія "Ниви", 60-річного жителя Бродівського району, теж госпіталізували, однак його життю загрози немає.