27 липня на Львівщині біля села Дубина (Бродівський район) на трасі Київ – Чоп сталася потрійна ДТП. Згодом стало відомим, що у лікарні померла 16-річна дівчинка. За життя її батька та сестри зараз борються медики.

Що відомо про загиблу та потерпілих у потрійній ДТП на Львівщині

Дівчинка, що померла у лікарні є донькою водія Lexus. Його машина зіткнулася з "Нивою" та вантажівкою Renault. Сама ж дівчинка перебувала на пасажирському сидінні, передає Zaxid.net.

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Також поряд із 48-річним чоловіком була ще одна його донька – 13 років. Зараз обидвоє перебувають у реанімації з важкими черепно-мозковими травмами. Їх до Бродівської лікарні доправили у важкому стані та без свідомості.

За життя чоловіка та підлітка продовжують боротися лікарі. Для їхнього порятунку викликали нейрохірургів зі Львова. У Бродівській райлікарні додають, що стан чоловіка та дівчинки не дозволяє їх кудись транспортувати. Лікування потерпілих у ДТП районні лікарі узгоджують з обласними спеціалістами.

Напередодні старшу дівчину прооперували, після операції через годину вона померла. Стан її був украй важким – важка черепно-мозкова травма. Другу дівчину теж прооперував нейрохірург. Зараз вона – теж у важкому стані, як і водій: йому дреновано обидві плевральні порожнини. У нього також діагностували переломи ребер,

– розповів керівник Бродівської центральної райлікарні Іван Бец.

Відомо, що водій Lexus – громадянин Франції, який проживає у Києві. Попередньо, саме він під час спричнив цю ДТП під час обгону двох вантажівок.

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