Потужні снігопади на Львівщині заблокували рух транспорту: де неможливий проїзд

На Львівщині внаслідок погіршення погодних умов на дорозі у Золочівському районі тимчасово перекритий рух автотранспорту. Правоохоронці організували об’їзд засніженої ділянки та надають допомогу водіям.

Про це інформують у прес-службі Нацполіції Львівської області.

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Ускладнено рух транспорту на автодорозі місцевого значення "Перемишляни – Чемеринці – Плугів" у Золочівському районі. Повністю заблокований рух на ділянці дороги між селом Поляни та селищем Поморяни. Станом на 13:00 автомобілів, які застрягли у снігових заметах, або не можуть самостійно пересуватись, на цій ділянці дороги немає. На місці працює снігоочисна техніка,

– мовиться у повідомленні.

Поліцейські організували об’їзд засніженої ділянки через село Вороняки та місто Зборів Тернопільської області, а також регулюють рух автотранспорту.

Через надзвичайну подію правоохоронці вирішують питання про притягнення до відповідальності працівників дорожніх служб.

Зазначимо, що 16 січня у західних регіонах синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем. Водночас температура повітря підніметься до +3 градусів.

Нагадаємо, Європу продовжують засипати сильні снігопади, у деяких країнах введено надзвичайний стан. Приміром, на австрійських дорогах також твориться хаос через сильні хуртовини, особливо на автомагістралях, розташованих в Альпах. Висока небезпека сходження лавин стала причиною закриття деяких доріг, що в буквальному сенсі відрізало від зовнішнього світу ряд сіл з туристами.