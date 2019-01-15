19:05
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      Потужні снігопади на Львівщині заблокували рух транспорту: де неможливий проїзд

      447 Читать новость на русском
      Львівщину замело снігом
      Львівщину замело снігом / прес-служба Нацполіції у Львівській області

      На Львівщині внаслідок погіршення погодних умов на дорозі у Золочівському районі тимчасово перекритий рух автотранспорту. Правоохоронці організували об’їзд засніженої ділянки та надають допомогу водіям.

      Про це інформують у прес-службі Нацполіції Львівської області.

      Читайте також: Сніг вище вантажівки: мережу шокувало відео негоди в Австрії

      Ускладнено рух транспорту на автодорозі місцевого значення "Перемишляни – Чемеринці – Плугів" у Золочівському районі. Повністю заблокований рух на ділянці дороги між селом Поляни та селищем Поморяни. Станом на 13:00 автомобілів, які застрягли у снігових заметах, або не можуть самостійно пересуватись, на цій ділянці дороги немає. На місці працює снігоочисна техніка,
      – мовиться у повідомленні.

      Поліцейські організували об’їзд засніженої ділянки через село Вороняки та місто Зборів Тернопільської області, а також регулюють рух автотранспорту. 

      Через надзвичайну подію правоохоронці вирішують питання про притягнення до відповідальності працівників дорожніх служб.

      Зазначимо, що 16 січня у західних регіонах синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем. Водночас температура повітря підніметься до +3 градусів.

      Нагадаємо, Європу продовжують засипати сильні снігопади, у деяких країнах введено надзвичайний стан. Приміром, на австрійських дорогах також твориться хаос через сильні хуртовини, особливо на автомагістралях, розташованих в Альпах. Висока небезпека сходження лавин стала причиною закриття деяких доріг, що в буквальному сенсі відрізало від зовнішнього світу ряд сіл з туристами.

      Теги: Новини України Новини Львова Сніг в Україні Погода Поліція Транспорт Дороги
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      У Дніпропетровській області затримали членів банди "Біле братство"
       6 вересня 2018 , 01:30
      Українці визначили переможця бою Усик – Хук
       9 вересня 2017 , 22:38
      Volkswagen продає більше машин, ніж Mercedes та Ford разом
       13 серпня 2018 , 13:00
      Павелко оцінив роботу Шевченка у збірній України
       22 вересня 2018 , 12:58
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук