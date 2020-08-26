У Москві у п'ятиповерховому житловому будинку 26 серпня прогримів потужний вибух. Він спричинив пожежу та руйнування перекриттів. Рятувальники повідомляють про постраждалу жінку.

Деталі вибуху

У пресслужбі МНС Москви повідомили, що займання вже ліквідували.

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Вибух стався на вулиці Кубинка, 4 у п'ятиповерховому житловому будинку. Кілька людей опинилися заблокованими на верхніх поверхах. Одразу після вибуху будівлю охопила пожежа. Вогонь охопив 3 з 5 поверхів.

Російські рятувальники заявили, що евакуювали з палаючої будівлі 10 людей. Водночас телеграм-канали повідомляють про 13 евакуйованих і чотирьох постраждалих. Відомо, що одна жінка вистрибнула з вікна одразу після вибуху

Вулиця, де відбувся вибух: карта

Про можливі причини вибуху

За попередніми даними, вибух у житловому будинку міг спичинити витік побутового газу. Правоохоронці займатимуться розслідуванням цієї справи.

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Фото та відео з місця вибуху