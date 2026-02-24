На Україну насуваються найбільші за десятиліття повені: у яких регіонах можливі підтоплення

Через різке потепління та активне танення снігу з 23 до 26 лютого на низці річок очікується підйом рівнів води. У кількох областях оголошено жовтий рівень небезпеки, а в окремих регіонах прогнозують локальні підтоплення.

В Україні очікуються значні повені, яких не було останнє десятиліття. Про це 24 Каналу повідомив фахівець із відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Ілля Перевозчиков.

Що потрібно знати про найбільші повені за останнє десятиліття?

Фахівці Українського гідрометеорологічного центру попереджають про коливання рівнів води на річках через різке підвищення температури повітря та інтенсивне танення снігу. У період із 23 до 26 лютого очікується підйом води в басейні Південного Бугу, а також на річці Інгул і її притоках.

Цього року склалися сприятливі умови для того, щоб на річках України було весняне водопілля. Можна говорити про те, що за останні 10 років на річках Південний Буг та Сіверський Донець та суміжних територіях було відсутнє виражене водопілля, саме тому цього року очікуємо значний підйом води,

– говорить Ілля Перевозчиков.

У яких регіонах загроза повеней?

У Кіровоградській, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях рівень води може зрости на 0,2–0,7 метра з подальшим утриманням її на заплавах. У зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки. Найбільш складна ситуація прогнозується у Кропивницькому, де можливе часткове підтоплення житлових будинків на окремих прибережних вулицях – це відповідає помаранчевому рівню ризику.

Також у Житомирській, Київській та Черкаській областях на річках суббасейну Середнього Дніпра рівень води може піднятися на 0,1 – 0,4 метра. На річці Стугна поблизу гідропоста Здорівка прогнозують початковий вихід води на заплаву та підтоплення понижених ділянок. Через активне танення снігу можливе формування місцевого стоку та накопичення води в низинах.



Де в Україні можуть бути повені / Карта Укргідрометцентру

Водночас голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив на своїй фейсбук-сторінці про проведення засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС. За його словами, область готується до можливої весняної повені, а в зоні потенційного ризику перебувають близько пів сотні населених пунктів.

Яка погода буде в Україні найближчим часом?