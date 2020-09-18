Президент Володимир Зеленський планує перевірити, чи раціонально використали гроші, виділені на ліквідацію масштабних повеней на Західній Україні. Саме для цього створять державну комісію для контролю.

Потрібно розробити заходи для запобігання стихійним лихам

Про це глава держави повідомив під час офіційного візиту на Івано-Франківщину, інформує сайт Офісу Президента.

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До цього була комісія, її організовував Чернишов (міністр розвитку громад і територій – 24 канал). Ми зараз сформуємо ще одну комісію, яка перевірить всі потреби, всі помилки. Одна справа, що держава виділяє гроші – а треба перевіряти, куди ці гроші пішли,

– сказав Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що ліквідовувати повені недостатньо, потрібно розробити заходи для їх запобігання.

"Багато чого не зроблено. Бачив і розмовляв з людьми. Вважаю, що техніка, люди, виконавці не можуть приїжджати, працювати пару тижнів і їхати", – наголосив глава держави.

Зверніть увагу! На ліквідацію повеней на Заході України Кабмін виділив близько 700 мільйонів гривень. Згодом Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету і виділила два мільярди гривень на подолання наслідків негоди.

Повені на Західній Україні у 2020 році: основне