Повернення військової техніки з окупованого Криму не вигідне Україні, – Тимчук

Повернення військових кораблів і авіаційної техніки з окупованого Криму, які президент Росії Володимир Путін запропонував повернути, може бути не вигідним Україні.

Про це у кулуарах Верховної Ради заявив член комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат Дмитро Тимчук, передає "РБК-Україна".

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Враховуючи, що 3,5 роки ця техніка не обслуговувалась, вона при цьому не перебувала на зберіганні чи консервації, це фактично на сьогодні може бути купа металобрухту, яку відновити просто немає сенсу і через моральну застарілість, і через технічну несправність,

– заявив він.

За словами Тимчука, концепція розвитку українських військово-морських сил не враховує повернення техніки, яка наразі залишається в окупованому Криму.

Також нардеп зазначив, що заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна про наміри повернути техніку свідчать про те, що він продовжує грати у миротворця.

Нагадаємо, 11 січня, під час зустрічі з російськими журналістами президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий повернути українську військову техніку з окупованого Криму.



У свою чергу, на пропозицію російського президента повернути Україні кораблі з анексованого Криму прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував Путіну разом з флотом повернути Крим.