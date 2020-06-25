В Укргідрометцентрі попереджають про подальше підняття 25 – 28 червня рівня води у річках. Через дощі з берегів можуть вийти Дністер, Тиса, Прут, Прип’ять. Можливі затоплення у містах та селах Західної України та на Вінниччині.

Про підвищення рівнів води на період 25 – 28 червня попереджає пресслужба ДСНС. Зверніть увагу Повінь у Західній Україні: останні цифри наслідків, фото і відео негоди 25 червня продовжиться формування високого дощового паводку на річках: Дністер, Тиса і Прут. На окремих ділянках річок у Чернівцях можливе затоплення та утримання води на заплаві;

затоплення земельних ділянок, автодоріг, окремих прирiчкових господарських об'єктiв та ділянок.

у випадку сильних дощів та злив зберігається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку, в гірських районах утворення селевих потоків, що може мати негативні наслідки. Через збільшення рівня води у Дністрі можливе затоплення у селищі Роздiл Львівської області – 400 – 440 сантиметрів, затоплення заплави;

у населених пунктах у Тлумацькому районi на Прикарпатті;

дiлянок автодорiг Тернопiль – Iвано-Франкiвськ, Монастириська – Iвано-Франкiвськ, Петрилів – Устя Зелене;

у місті Заліщики – підняття ще на 880 – 930 сантиметрів – затоплення земельних ділянок, прирiчкових госпоб’єктiв та будинкiв у Борщiвському та Залiщицькому районах Тернопiльської областi. До теми Максимальний паводок очікують 25 червня: вода у Дністрі підніметься до 9 метрів Підйом води у Прип ’ яті 25 – 28 червня на рiчках басейну Прип’яті очiкують пiдйоми рiвнiв води ще на додаткових 0,1 – 0,7 метра. Мiсцями можливе подальше затоплення заплав, досягнення вiдмiтки початкового затоплення пасовищ, сiнокосiв бiля селища Любешiв. Ситуація на Вінниччині За рішенням засідання робочої групи Міжвідомчої комісії по узгодженню режиму роботи Дністровського водосховища щодо пропуску дощового паводку, вирішили підвищити базисний середньодобовий скид із Дністровської ГЕС. Є загроза підняття рівня води у Могилеві-Подільському до небезпечних відміток. Жахливі наслідки негоди на Західній Україні Декілька днів Західну Україну накривають потужні зливи. Найскладніша ситуація в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Станом на ранок 25 червня вода затопила майже 10 тисяч будинків , зруйнувала дамби, мости і 500 кілометрів доріг.

, зруйнувала дамби, мости і 500 кілометрів доріг. Внаслідок негоди троє людей загинули, ще одну шукають.