Повінь на Заході України: у яких річках прогнозують підйом води і де відбудуться нові затоплення
З 25 по 28 червня високий паводок можна очікувати не лише на карпатських річках, а саме у басейнах Дністра, Тиси та Пруту. Також підйом рівня води прогнозують на рiчках басейну Прип’яті.
Інформацію щодо підйому рівня води в річках оприлюднили Держслужба з надзвичайних ситуацій і Держагенство водних ресурсів. Обидва відомства посилаються на дані Українського гідрометцентру.
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На яких річках слід очікувати підйом рівня води
- Басейну Прип’яті – тут очікують пiдйоми рiвнiв води на 0,1 - 0,7 метра. Також фахівці прогнозують місцями подальше затоплення заплав і досягнення позначки початкового затоплення пасовищ, сінокосів біля селища Любешiв.
- Басейн Дністра – тут і надалі триває формування дощового паводку. Зокрема зафіксовано вихід води на заплаву річок Трудниця, Бар, Стрий, Сукіль, Нежухівка, Стрвʼяж, Болозівка та затоплення міждамбового простору.
– Станом на 7 ранку 25 червня рівень води у Дністровському водосховищі становить 119,07 метра. Тут вирішено підвищити базисний середньодобовий скид із Дністровської ГЕС та встановити витрати в 2 тисячі кубічних метрів за секунду. Водночас рівень води Дністра у створі посту Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних позначок початкового затоплення. Такими чином, можуть постраждати прирічкові ділянки та окремі об’єкти в районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль (Вінницька область) та окремих населених пунктів на Вінниччині, прилеглих до русла річки. Водночас у верхів’ї Днiстровського водосховища бiля села Рухотин (Хотинський район на Буковині) очiкують добiгання паводкової хвилi iз затопленням заплави, сільськогосподарських угiдь, часткове затоплення прирiчкової iнфраструктури.
– У районі селища Журавно на Львівщині вода має піднятися до 730 – 770 сантиметрів. Тому очікують затоплення заплави, сільськогосподарських угiдь і можливе початкове затоплення прирiчкових госпоб’єктiв і будинкiв у Жидачiвському районi областi. У ранці 24 червня рівень води тут становив 725 сантиметрів.
– Поблизу міста Галич на Франківщині очікують підйом рівня води до 730 – 770 сантиметрів. У результаті відбудеться затоплення заплави, сільсько-господарських угiдь, затоплення прирiчкових госпоб’єктiв і будинкiв. Уранці 24 червня рівень води становив 720 сантиметрів.
– В районі села Нижній на Франківщині вода має піднятися до 900 – 950 сантиметрів. Таким чином відбудеться затоплення прирiчкових госпоб'eктiв і населених пунктiв у Тлумацькому районi (села Петрилiв і Долина, дiлянки автодорiг Тернопiль – Iвано-Франкiвськ, Монастириська – Iвано-Франкiвськ, Петрилiв – Устя Зелене). В обід 24 червня тут рівень води становив 814 сантиметрів.
– Біля міста Заліщики на Тернопільщині. Тут вода підніметься до 880 – 930 сантиметрів. А максимальна витрата становитиме 3900 – 4200 метрів кубічних за сантиметр. У результаті буде затоплено заплав сільськогосподарських угiдь, прирiчкових госпоб’єктiв і будинкiв у Борщiвському та Залiщицькому районах. Уранці 24 червня рівень води становив 655 сантиметрів.
– Біля села Маяки на Одещині внаслідок проходження дощового паводку очікують підйом рівнів води на 0,2 – 0,5 метра. У результаті є можливим вихід води заплаву, затоплення траси Одеса – Рені, городів та господарських об’єктів в селі Яськи та в місті Біляївка. Станом на 8:00 25 червня у Маяках рівень води в Дністрі дорівнював 124 сантиметри.
- Басейн річки Тиса – тут унаслідок проходження паводкової хвилі очікують підвищення рівнів води бiля міста Чоп на Закарпатті на 1,2 – 1,7 метра з виходом води на заплаву. Масимальний рівень має сформуватися біля селища Вилок. Водночас тут триває руйнування пошкоджених минулими паводками гідротехнічних споруд.
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Негода на Заході України: головне
- Негода тут тривала упродовж 22 – 23 червня та частково 24 числа.
- Найбільше від затяжних дощів постраждали Прикарпаття та Буковина.
- За інформацією ДСНС, внаслідок негоди в Івано-Франківській області підтоплено понад 200 населених пунктів. До 29 міст та сіл немає під’їзду.
- Загалом на Прикарпатті зруйновано 110 кілометрів автодоріг, 1 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів.
- В Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях пошкоджено 429,7 кілометра автодоріг та 130 мостів. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.
- Внаслідок стихії на Буковині загинули три людини, ще одна – зникла безвісти.
- В Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газу залишилися 10 тисяч людей.
- Через наслідки негоди на Прикарпаття прибули прем'єр-міністр Денис Шмигаль і очільник МВС Арсен Аваков.
- Згодом сюди прилетів перший гелікоптер з допомогою.